Меттью Перрі – вже 52! Ми згадали 12 яскравих цитат Чендлера Бінга з "Друзів"

Меттью Перрі / Фото: instagram.com/mattyperry4

Цього року Меттью Перрі знову повернувся до своєї ролі веселого і жартівливого Чендлера Бінга, коли вийшов спецепізод "Друзі: Возз'єднання".

Хоча актор також знявся в ряді повнометражних фільмів, включаючи "Татові знову 17" і "Поспішиш – людей насмішиш", запам'ятався мільйонам глядачів він саме роллю дивовижного Чендлера. Цей персонаж став невіддільною частиною життя самого актора, і багато в чому вони дійсно схожі.

У день народження актора ми вирішили згадати найсмішніші і яскраві фрази його персонажа, які точно викличуть у вас усмішку.

/ Фото: YouTube

Дивна річ: Дональд Дак не надягав штанів, але, виходячи з душу, обв'язувався рушником... Питається, чому?

Чендлер: Що у нас тут? Журнали, пончик ... Презервативи?

Джо: Ми ж не знаємо, скільки просидимо тут в цей раз! Можливо, нам доведеться заново населити Землю...

Чендлер: І презервативи нам в цьому допоможуть?

Кеті: "Чендлер, у тебе відмінне волосся!"

Чендлер: "Спасибі, я сам їх вирощую"

Дженіс: "Який тісний світ!"

Чендлер: "І тим не менше я ніколи не зустрічався з Бейонсе".

Меттью Перрі – Чендлер Бінг / Фото: Pinterest, Скріншот з YouTube

Джо: "Знаєш, що я роблю, коли мені потрібно зробити знімок для резюме?"

Чендлер: "Береш у мене гроші?"

Це сайт, де ми познайомилися – музей Гуггенхайма. Їй подобається живопис, а мені – смішні прізвища.

Уперше в житті у мене нормальні стосунки з жінкою. Не можу ж я їх зіпсувати, сказавши правду?

Сьогодні неділя, по неділях я не рухаюся.

Кадр з серіалу "Друзі" / Фото: themoviedb.org

Ніхто не знає, що болючіше – народити дитину або отримати удар між ніг... Тому що жодна людина на світі не зазнала і того, і іншого.

Моніка: "Ну чому у тебе рідня з Шотландії?!"

Чендлер: "А чому у тебе рідня – Росс?!"

Пам'ятаю, була у мене одна недотрога... так і не доторкнувся.

Усе моє життя – це одне велике лесбійське весілля.

Кадр з серіалу "Друзі" / Фото: themoviedb.org

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