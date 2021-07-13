Від кого герцог і герцогиня Сассекські отримають кругленьку суму і коли налагодяться їхні стосунки з королевою – дивіться в сюжеті

Меган Маркл і принцу Гаррі заплатять, щоб вони більше не заводили дітей / Фото: Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл, які сховали таємне послання Єлизаветі II в заяві на особистому сайті, більше не планують дітей і за це їм заплатять! £ 500 (майже 19 тис. грн) вручить герцогу і герцогині Сассекським благодійна організація, яка виступає проти перенаселення планети.

У подружжя вже є дворічний син Арчі і 1,5-місячна дочка Лілібет. Справжня сімейна ідилія. Однак з іншими членами королівської сім'ї у Меган і Гаррі останні місяці були прохолодні стосунки.

Меган Маркл, принц Гаррі, принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Навесні цього року, коли Меган була вагітна, подружжя повідомило стать другої дитини під час інтерв'ю Опрі Вінфрі. Тоді ж пара наговорила ще достатньо не дуже приємних для королівського двору речей. Звучали навіть звинувачення в расизмі, нібито при дворі переймалися кольором шкіри Арчі.

Це шокувало королівську сім'ю, а принцу Вільяму довелося пояснюватися і говорити журналістам, що його сім'я – не расистська.

Принци Вільям та Гаррі / Фото: Getty Images

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Примирення братів Вільяма і Гаррі не відбулося і під час похорону їхнього дідуся – принца Філіпа. Навпаки, за інформацією інсайдерів, брати почали сваритися.

На початку червня Меган Маркл народила дочку. Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали Гаррі і Меган і навіть послали їм подарунок.

Згодом брати знову зустрілися. Це сталося 1 липня, на день народження їхньої матері – принцеси Діани. Тоді в Лондоні офіційно відкрили на честь неї пам'ятник.

Меган Маркл після скандального інтерв'ю у Великій Британії не з'являлася. Офіційне пояснення тому – останні терміни вагітності і догляд за дітьми. Але восени вона все ж приїде на батьківщину чоловіка, пишуть британські таблоїди.

Подейкують також, що народження Лілібет зблизило Меган Маркл і Кейт Міддлтон – адже у обох є дочки.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл вдалося налагодити стосунки.