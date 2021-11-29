Маша Єфросиніна показала ідеальну фігуру у сукні за 13 тисяч грн (фото)

Маша Єфросиніна у сукні за 13 000 грн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Маша Єфросиніна без перебільшення одна з найвпливовіших та найстильніших знаменитостей в Україні. До неї прислухаються, а також жінки часто намагаються повторити образ знаменитості. Ось і новий лук зірки зацікавив її шанувальників настільки, що під фото на сторінці бренду в Instagram, у чиїй сукні позує ведуча, сотні питань про її ціну. До речі, час і вам доглядати собі сукню на Новий рік 2022.

У своєму Instagram Маша Єфросиніна поділилася знімків із об'єктива зіркового фотографа Соні Плакідюк. На фото ведуча позує в розкішній сукні з екстремальним розрізом від українського дизайнера Ольги Слонь, яка одягає багатьох знаменитостей: Кароліну Ашіон, Ольгу Полякову, Катю Осадчу, Джамалу та інших.

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Коли одягають та фотографують подруги.

Фото за п'ять хвилин.

– підписала фото Маша Єфросиніна.

Нам вдалося дізнатися, що сукня бренду Dresstoimpress Ольги Слонь, в якому позує Маша Євросініна, коштує біля 13 000 грн, але зараз, у зв'язку з останнім днем Чорної п'ятниці, магазин радує клієнтів знижками до -40%.

Доповнила сукню Маша Єфросиніна чорними високими чоботями та зібраним волоссям. Макіяж зі стрілками ідеально підкреслює виразні риси обличчя зірки.

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У коментарях під фото ведучу засипали компліментами: "Незаконно бути такою шикарною", "Яка ж ви красива", "Ну просто божественно красива", "Вогонь" і т.д.

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