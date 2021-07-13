Максим Галкін продемонстрував м'язисте тіло і стрибнув у воду як дельфін (відео)

Сім'я Алли Пугачової щоліта вирушає на море відпочивати. Тільки цього разу Галкін відпочив сам, без дружини

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведучий і комік Максим Галкін, дочка якого нещодавно підкорила Мережу акторським талантом, днями з'їздив в Європу по роботі. Користуючись нагодою, шоумен встиг і відпочити.

На фото, опублікованому в Instagram, чоловік Алли Борисівни демонструє свою фізичну форму, позуючи в самих плавках. А в короткому ролику Макс Галкін зняв свій стрибок з пірса в воду.

"Перед стрибком. А то тут сумніви пішли, що я пірнав. Що там пірнати? Хлобись – і готово!" – написав Максим Галкін.

У відповідь колеги й шанувальники Макса Галкіна засипали його компліментами.

"Хлопець-дельфін".

"Талановита людина талановита в усьому".

"Скоро Олімпіада! Максим уже по дорозі в Токіо".

"Ну, Ви, Максиме, даєте! То по ялинці лазите, то підводним плаванням займаєтеся! Респект!"

День тому Максим Галкін справді заліз на дерево в саду їхнього з Аллою Пугачовою заміського замку, щоб обрізати сухі гілки. Варто зазначити, що шоумен сам виконує різні садові роботи і часто проводить час у саду.

Максим Галкін на дереві / Скріншот Instagram

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