Максим Галкін продемонстрував м'язисте тіло і стрибнув у воду як дельфін (відео)

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Телеведучий і комік Максим Галкін, дочка якого нещодавно підкорила Мережу акторським талантом, днями з'їздив в Європу по роботі. Користуючись нагодою, шоумен встиг і відпочити.
На фото, опублікованому в Instagram, чоловік Алли Борисівни демонструє свою фізичну форму, позуючи в самих плавках. А в короткому ролику Макс Галкін зняв свій стрибок з пірса в воду.
"Перед стрибком. А то тут сумніви пішли, що я пірнав. Що там пірнати? Хлобись – і готово!" – написав Максим Галкін.
У відповідь колеги й шанувальники Макса Галкіна засипали його компліментами.
- "Хлопець-дельфін".
- "Талановита людина талановита в усьому".
- "Скоро Олімпіада! Максим уже по дорозі в Токіо".
- "Ну, Ви, Максиме, даєте! То по ялинці лазите, то підводним плаванням займаєтеся! Респект!"
День тому Максим Галкін справді заліз на дерево в саду їхнього з Аллою Пугачовою заміського замку, щоб обрізати сухі гілки. Варто зазначити, що шоумен сам виконує різні садові роботи і часто проводить час у саду.
Дивіться в сюжеті, чого Пугачова вчить свого сина:
Раніше Максим Галкін зворушив Мережу новим відео з дітьми Алли Пугачової.