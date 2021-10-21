Як повторити макіяж відьми на Геловін. Поради візажиста

Наймодніші ідеї макіяжу на Геловін / Фото: Pinterest
Набагато простіше вибрати маскарадну маску або костюм, надівши чорну сукню-накидку і загострений капелюх. Але як бути з макіяжем? На честь Геловіну 2021 ми вирішили вибрати кілька найяскравіших варіантів з різними ідеями макіяжу для створення образу відьми. А як його повторити, на що звернути увагу і за допомогою яких засобів декоративної косметики зробити, підказала професійний візажист і лікар-косметолог Людмила Гайдамака.
Тон шкіри обличчя
Круто, коли колір обличчя вам вдасться зробити з зеленим, синім або фіолетовим відливом або чисто білий відтінок. Для цього можна взяти найсвітліший тональний крем, а також використовувати барвники. Потрібно просто додати ці рідкі фарби в базу для макіяжу. Я раджу використовувати продукти Make Up Forever.
Очі
Головним в б'юті-образі відьми є очі. Тут важливо використовувати яскраві відтінки, основна колірна гамма – фуксія, фіолетовий, бірюза, синій або чорний. Найпростіше нафарбувати повіки за допомогою тіней або олівця для очей. Я рекомендую засоби бренду ProVg і хороші пігментовані та стійкі варіанти є у ColourPop.
Порада: промалюйте яскравим кольоровим олівцем стрілку, а потім додайте драматичний акцент чорною підводкою або кайалом. Добре виглядають такі варіанти з червоним, але варто бути уважною, адже вони дуже стійкі і їх важко змити. Хороші можна знайти у італійського косметичного бренду Wycon.
В оформленні брів насамперед потрібно звернути увагу на промальовування зламу. Він має бути чорним і великим. Це додасть образу більш суворого і загрозливого вигляду. Олівець для брів можна використовувати Paris Berlin.
Губи
Я раджу використовувати стійкі помади NYX. Щодо відтінків, ідеальним для образу відьми будуть сірі, бордові, сині, червоні або чорні.
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