Місячний календар на тиждень 25-31 жовтня 2021 року

Який сьогодні місячний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на кінець жовтня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 25-31 жовтня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 25-31 жовтня 2021 року

25 жовтня, понеділок – 20-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – повня. День духовного росту і перемоги, вам все під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

26 жовтня, вівторок – 21-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – повня. Активний день, на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

27 жовтня, середа – 22-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – повня. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

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28 жовтня, четвер – 23-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть о 23:06. Важкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

29 жовтня, п'ятниця – 23-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. Непростий день, коли емоції вириваються назовні, і їх складно контролювати.

30 жовтня, субота – 24-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості і сили, коли сприятливо займатися новими справами.

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31 жовтня, неділя – 25-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої і насамоті.

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