Місячний календар на тиждень 24-30 січня 2022 року

Який сьогодні місячний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на кінець січня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються найвдалішими для важливих справ, дізнайтеся з місячного календаря на період 24-30 січня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 24-30 січня 2022 року

24 січня, понеділок – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – повня. День мудрості й отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

25 січня, вівторок – 23-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – остання чверть о 15:42. Тяжкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

26 січня, середа – 24-й місячний день

Місяць знаходиться в знак Скорпіон. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості та сили, коли сприятливо займатись новими справами.

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27 січня, четвер – 25-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої та усамітненні.

28 січня, п'ятниця – 26-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не лихословити.

29 січня, субота – 27-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо здобувати нові знання.

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30 січня, неділя – 28-й місячний день

Місяць перебуває у знакук Козоріг. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищаючий день, коли людина отримує гармонію із собою та навколишнім світом.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні.