Місячний календар на тиждень 22-28 листопада 2021 року

Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину листопада 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитись від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 22-28 листопада 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 22-28 листопада 2021 року

22 листопада, понеділок – 19-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам і обману.

23 листопада, вівторок – 20-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – повня. День духовного зростання і перемоги, вам все під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

24 листопада, середа – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – повня. Активний день, на перший план, виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

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25 листопада, четвер – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – повня. День мудрості і здобуття знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

26 листопада, п'ятниця – 23-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – повня. Тяжкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

27 листопада, субота – 24-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – остання чверть о 14:28. День мудрості і сили, коли сприятливо займатися новими справами.

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28 листопада, неділя – 24-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – остання чверть. День розуму і сили, що підходить для оновлення.

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