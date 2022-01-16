Королева героїнового шику: 12 найкращих фото Кейт Мосс

Найкращі фото Кейт Мосс / Фото: Колаж: Сьогодні
16 січня день народження святкує одна з найкрасивіших жінок у світі Кейт Мосс. Сьогодні супермоделі 1990-х виповнилося 48 років.
У світ моди Кейт потрапила зовсім юною, коли їй було 14 років. За роки кар'єри вона стала уособленням героїнового шику, з'являлася на обкладинках найпрестижніших журналів, серед яких Vogue, Harper's Bazaar, L'Officiel та багато інших.
Кейт працювала і продовжує співпрацювати з кращими і найвідомішими будинками моди: Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace, L'Oréal, Yves Saint Laurent та багатьма іншими. У 2014 році спеціально для вересневого номера британського Vogue, Кейт у ролі режисера та оператора зняла модель Лару Стоун.
Сьогодні Кейт випускає власні колекції одягу та ювелірних виробів, займається йогою, продає сливовий джем та зустрічається з аристократом та фотографом Миколою фон Бісмарком.
На честь іменинниці ми згадуємо її найкрутіші образи, які нагадують, що Кейт – королева вечірок.
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