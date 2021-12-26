Найкращі образи Джареда Лето, якому сьогодні виповнилося 50 років (фото)

Джареду Лето сьогодні виповнилося 50 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 26 грудня, Джареду Лето виповнилося 50 років. Голлівудський актор давно відомий не лише своїми неймовірними перевтіленнями на екрані, а й підкорює серця шанувальників та шанувальниць ексцентричним стилем, знімаючись для обкладинки грецької Vogue, з'являючись на червоних доріжках або гуляючи містом.

Джареда по-справжньому можна назвати одним із найстильніших чоловіків світу. Артист носить одяг та аксесуари авторства Алессандро Мікеле і в реальному житті, і на червоних доріжках – чого тільки варті його появи у квіткових костюмах Gucci, але й вибирає такі вбрання для виступів.

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Джаред Лето в Gucci на церемонії "Золотий глобус — 2021" / Фото: vogue.ua

Джаред любить наряжатися! Багатошаровість, різні принти, надмірний декор. Через його любов до строкатих і розкішних нарядів преса часто називає актора Gucci-клоуном.

Джаред Лето на Met Gala 2019 / Фото: vogue.ua

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Хоча багато хто вважає його стиль досить зухвалим, Джареда Лето можна назвати справжнім денді сучасності. Його костюми завжди підкреслюють його нестандартну зовнішність.

Шовк, квіти всюди, кейпи з флористичною вишивкою, сорочки з люрексом, сукні в орієнтальному стилі, і все це він може носити разом з "вареними" джинсами, шкіряними куртками або футболками з принтами та спортивними штанами.

Джаред Лето / Фото: vogue.ua

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Плюс до всього дивакуваті головні убори та завжди елегантне взуття класичних моделей.

Що цікаво, актор не боїться вибирати вбрання, яке сміливо можуть носити як жінки, так і чоловіки.

Джаред Лето / Фото: vogue.ua

Також Джаред завжди неймовірно виглядає на екрані. Актор уміє вибирати авантюрні ролі, які часто роблять його невпізнанним. В цьому році Лето зіграв персонажа Паоло Гуччі у картині "Дім Гуччі", в якому носив протези, лисину та спеціальний костюм, що додає йому ваги.

Джаред Лето у ролі Паоло Гуччі / Фото: vogue.ua

На честь дня народження актора згадуємо найнезвичайніші образи, якими дивував нас Джаред Лето.

Джаред Лето / Фото: vogue.ua

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