Макове поле, сережки-коси і сила природи: Litkovskaya показали колекцію весна-літо 2022

Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресслужба

Український бренд Litkovskaya, обличчям рекламної кампанії якого був Макс Барських, представили нову колекцію сезону весна-літо 2022 в рамках Тижня моди в Парижі. Основною темою натхнення для дизайнера Лілії Літковської послужили квітучі макові поля, творчість художника Кіта Харінга і сила природи.

Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: прес-служба

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У колекції весна-літо 2022 представлені всі знакові елементи ДНК Litkovskaya: костюми "з чоловічого плеча", оверсайз-силуети і скульптурні лінії. Цього разу геометрія Litkovskaya зосереджена на ідеальній формі кола. Похила лінія плеча у оверсайз-пальто, перфорована тканина, плісировка, що формує промені з складок матерії – деталі, що нагадують про солярні символи, колесо Сансари і вічне повторення.

Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресслужба

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Необроблений край речей відсилає до ідеї незавершеності, постійного процесу творення світу.

Класичний жакет бренду, представлений в колекції весна-літо 2022, витканий з відсортованих чоловічих сорочок в рамках лінійки Artisanal. Традиційно чоловічі елементи одягу в роботах Лілії Літковської набувають нейтральних, вільних від стереотипів і гендеру форм.

Найцікавішим елементом колекції стали аксесуари у вигляді сережок-кіс.

Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресслужба

Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресслужба

Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресслужба

Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресслужба

Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресслужба

Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресслужба

Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресслужба

Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресслужба

Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресслужба

Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресслужба

Замість традиційного показу, Litkovskaya показали дуже гарне відео . Замість подіуму моделі ходили по вистеленому червоним полотном морського узбережжя:

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