Хто з чоловіків має право виїжджати з України в умовах війни – роз'яснення прикордонників

Хто із чоловіків може виїхати з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли Росія напала на Україну, на території нашої країни запровадили воєнний стан. Також Верховна Рада України затвердила указ президента щодо загальної мобілізації. Відповідно до законів всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон.

На офіційній Facebook-сторінці Державної прикордонної служби опублікували інформацію, хто з чоловіків має право залишати Україну в умовах воєнного стану та загальної мобілізації

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Так, згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право виїхати з країни мають чоловіки:

які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

ті, хто має висновок військово-лікарської комісії про непридатність;

на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

у яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина з інвалідністю І або ІІ групи, до досягнення нею 23 років;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, які виховують дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

хто доглядає за нужденними у разі відсутності інших осіб, які можуть це робити;

близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

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