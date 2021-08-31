7 лайфхаків, щоб круасани були вдалими

Як приготувати ідеальні круасани / Фото: pexels.com

Круасани – випічка не з простих і доволі примхлива. Тобто якщо і беремося ми за них, то переважно на вихідних, щоб вони напевно вийшли. У круасанів є золоте правило – вони випікаються з листкового дріжджового тіста. Що само по собі вже непросто. Але є хитрощі, які допоможуть зробити їх ідеальними.

Обов'язкові вимоги для тіста

Вершкове масло має бути максимально жирним – 82%. Найкраще, якщо ви візьмете борошно і масло в рівних кількостях. Масло має бути приблизно 15 градусів.

Замішуйте тісто повільно, велика кількість кисню зіпсує майбутні круасани. Ідеальна температура для вистоювання тіста – 26 градусів.

Перед випіканням їх потрібно змастити пензликом сумішшю з молока і жовтка. Випікаються круасани за 200 градусів 25 хвилин.

Як правильно розкочувати тісто для круасанів

Перед розкочуванням потримайте тісто в холоді / Фото: Depositphotos

Розкочувати тісто потрібно мінімум 5 разів, при цьому щоразу додаючи потроху вершкового масла. Причому розкочування має відбуватися перпендикулярно напрямку попереднього разу.

Перед розкочування тісто має постояти 25-30 хвилин у харчовій плівці в холодильнику.

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Часті помилки при додаванні начинки в круасани

Шоколад для круасанів краще натирати / Фото: Depositphotos

Насамперед це стосується шоколаду – найпопулярнішого "гостя" всередині круасанів. Так, класичні круасани апріорі без начинки, але якщо ви любите із шоколадом, то ніколи не кладіть його великими шматочками.

Для цієї випічки шоколад потрібно натерти на тертці. Після того, як ви вирізали тісто завтовшки 5 мм і розрізали на трикутники, де сторони більше основи, викладіть тертий шоколад у середину і сформуйте півмісяць.

Для ягідної начинки намагайтеся класти якомога менше цукру, інакше круасани можуть не вийти.

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