Кровотеча під час вагітності у воєнних умовах – що робити жінці

Якщо почалася кровотеча під час вагітності у військових умовах - ляжте, дзвоніть своєму лікарю, а коли біль та виділення сильні - викликайте "швидку" / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Через дії окупаційних військ РФ сотні вагітних українок відчувають стрес, що може позначитися на їхньому стані. Що робити, якщо у вагітної почалася кровотеча, коли не варто хвилюватися, а коли – навпаки, швидше викликати швидку, розповіла гінеколог Людмила Шупенюк у телеграм-каналі Ukraine NOW.

Якщо ваш термін вагітності маленький (затримка місячних – до 1 місяця) і виникли кров'яні виділення, то у 50% жінок у таких випадках вагітність розвиватиметься без ускладнень. Навіть без медичного втручання або прийому препаратів. Якщо виділення "мажучі" – не хвилюєтеся, на малих термінах таке буває.

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Тому попри те, що кровотеча під час вагітності є одним із найнебезпечніших станів, постарайтеся не панікувати, зв'яжіться зі своїм лікарем. Щоб виключити позаматкову вагітність та інші проблеми, за яких може бути кровотеча, по можливості потрібно потрапити до клініки та зробити УЗД.

Якщо у вагітної почалася кровотеча, то потрібно лягти, зв'язатися зі своїм лікарем, слідкувати за тиском / Фото: Ukraine Now

Ляжте (щоб бути у горизонтальному положенні), контролюйте тиск, пийте більше рідини, можна прийняти транексамову кислоту. Це безпечний препарат, який можна використати на будь-якому терміні вагітності!

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Якщо ж кровотеча рясна, разом з нею жінка відчуває сильну слабкість, прискорене серцебиття та біль унизу живота з тиском на пряму кишку, телефонуйте у "швидку"! Зволікати в жодному разі не можна, оскільки існує загроза життю малюка.

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