Колір вогню і пристрасті: 14 образів зірок в червоних нарядах на Met Gala 2021

Зірки на балі Інституту костюма Met Gala 2021 / Фото: instagram.com/verawanggang, instagram.com/karliekloss, instagram.com/themetgalaofficial/

Одним з найбільш трендових кольорів осені 2021 за версією Інституту кольору Pantone є Fire Whirl (в пер. з англ. "Вогненний вихор"). Цей колір стане не тільки маст-хевом осені і зими, а й майбутнього весняно-літнього сезону.

Як носити вогненний колір показали знаменитості на червоній доріжці Met Gala 2021. Ми вибрали самі ефектні образи селебріті в червоних нарядах.

Зірка міського стилю Емілі Ратаковскі наділа облягаючу мереживну сукню Vera Wang з відкритими прозорими вставками з прикрасами у вигляді червоного орнаменту квітів і листя.

Меган Фокс приголомшила шанувальників новим яскравим луком під час балу Інституту костюма. Вона прибула на захід в платті Dundas з довгими рукавами, покритим кристалами і з відвертими деталями. Актриса розповіла, що її образ був натхненний Дракулою і готичною модою.

Карлі Клосс показала приклад, як врятувати ситуацію після провального виходу на минулому Met Gala. І колір вбрання їй зіграв на руку.

В основному ж зірки користувалися головним правилом при виборі вбрання для знакового заходу – вразити і привернути увагу. Простіше це зробити в образі кольору вогню і пристрасті. Надихайтеся!

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