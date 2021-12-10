Червона королева: Кейт Міддлтон з'явилася на концерті у сережках Єлизавети II

Кейт Міддлтон у сережках Єлизавети II / Фото: Колаж: Сьогодні

8 грудня у Вестмінстерському абатстві відбулися зйомки різдвяного благодійного концерту Together at Christmas, який буде показано на телеканалі ITV 23 грудня, напередодні католицького Різдва. Захід очолювала Кейт Міддлтон, тому її вбрання на цьому вечорі було особливим, як і лук Сари Джесіки Паркер на прем'єрі продовження серіалу "Секс у великому місті".

Герцогиня Кембріджська з'явилася в червоній сукні-пальті Catherine Walker і такого ж кольору човниках Gianvito Rossi. Доповнила образ Кейт клатчем Miu Miu. Але головною деталлю її образу стали діамантові сережки із сапфірами, які Єлизавета II успадкувала після смерті своєї матері 2002 року. 10 років тому принц Вільям подарував їх майбутній дружині на заручини.

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Святковий концерт був організований самою герцогінею Кембриджською та благодійним королівським фондом The Royal Foundation, щоб віддати шану людям та організаціям, які підтримували свої спільноти під час пандемії. Також Кейт виступила у ролі ведучої заходу. Загалом було запрошено 1200 гостей.

Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві / Фото: Getty Images

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Кейт Міддлтон у сережках Єлизавети II / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві / Фото: Инстаграм

На концерті до герцогів Кембриджських приєдналися батьки Кейт,, її сестраі братз дружиною. Родичі принца Вільяма теж були – принцеса, принцесата графиня

Піппа Міддлтон на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Инстаграм

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Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Инстаграм

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