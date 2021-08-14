Червона доріжка Одеського міжнародного кінофестивалю: як це було (фото, відео)

/ Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

Сьогодні, 14 серпня, відбулося відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю – 2021 .

Перед початком церемонії найдовшою в Європі червоною доріжкою пройшлися знаменитості, актори і режисери, професіонали кіноіндустрії, а також гості, серед яких Олег Сенцов, Анна Панова, Анна та Аліна Завальські, Ольга Сумська з донькою, Роберт Фельдман, Наталія Васько, Савелій Лібкін, Іван Дорн, Людмила Добровольська, Марина Кухар, Ольга Грицик, Юлія Пелипас і Дмитро Дубілет, Катерина Кухар та Олександр Стоянов, Єлизавета Юрушева і Олексій Прищепа.

/ Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

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/ Фото: instagram.com/olgasumska

Для виходу на червону доріжку Монро обрала сукню від Larisa Lobanova, Ольга Полякова з'явилася разом з продюсером Михайлом Ясинським в плаття від Andre Tan.

Господиня вечора, президент ОМКФ Вікторія Тігіпко вибрала для церемонії відкриття наряд від Artem Klimchuk.

Зірковими гостями церемонії стали німецький актор, дворазовий номінант на премію "Золотий глобус" і премію Британської кіноакадемії Даніель Брюль, а також британський режисер Террі Гілліам ( "Брати Грімм", "12 мавп"). В рамках фестивалю голлівудські знаменитості представлять свій новий фільм – "Поганий сусід".

Ведучими церемонії стали Яніна Соколова та Олег Панюта.

Дивіться відео з церемонії відкриття ОМКФ – 2021 :

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