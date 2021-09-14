Червона доріжка: кращі наряди балу Met Gala – 2021

Знаменитості на червоній доріжці Met Gala - 2021 / Фото: instagram.com/jlo, instagram.com/verawang, instagram.com/harris_reed/

Сьогодні вночі в Нью-Йорку пройшов бал Інституту костюму Met Gala. Настільки довгоочікувана подія вперше пройшла після скасування в 2020-му році через пандемію. Раніше захід проводили в перший понеділок місяця, але в цей раз цю традицію змілини через святкування Дня праці в США.

У цьому році темою Met Gala – 2021 стала американська мода. Зоряні гості повинні були вибрати вбрання, відповідно до теми. Дивіться найефектніші виходи знаменитостей і те, як вони впоралися із завданням.

Одними з перших на червоній доріжці з'явилися кумири зумерів Тімоті Шаламе, Біллі Айліш, тенісистка Наомі Осака і поетеса Аманда Горман, яка виступала на інавгурації Джо Байдена, а також глава Instagram Адам Моссері з дружиною і, звичайно, Анна Вінтур.

На червоній доріжці балу була помічена і наймодніша собака у світі Тіка. Вона вибрала наряд від Jade and Coral.

Анна Вінтур обрала для заходу плаття Oscar de la Renta, щоб вшанувати пам'ять близького друга.

Тімоті Шаламе розповів журналістам, що надів відразу кілька брендів, серед яких піджак Haider Ackermann. Нам особливо сподобалося вміння актора інтерпретувати білі водолазку, брюки в спортивному стилі і кеди в образ для червоної доріжки.

Аманда Горман в сукні Vera Wang.

Пасербиця віце-президентки США Камали Харріс Елла Емхофф в Stella McCartney.

Біллі Айліш в образі Мерилін Монро в неймовірному платті Oscar de la Renta.

Тенісистка Наомі Осака в Louis Vuitton.

Lil Nas X схоже вирішив повторити трюк Леді Гаги з роздяганням. Артист з'явився в костюмі Versace, який знімав з себе по шарам немов матрьошка.

Дівчина Ілона Маска, канадська співачка Граймс теж, мабуть, помилилася з темою. Артистка для виходу обрала сукню Iris Van Herpen, яку доповнила "лицарськими" маскою і мечем. Граймс розповіла, що зброю зробила компанія, яка випускає гвинтівки для армії США. Цікаве бачення Америки, погодьтеся.

Іман в Harris Reed.

Кім Кардашян знову в Balenciaga.

Ірина Шейк в Moschino.

Джіджі Хадід в Prada, а її подружка Кендалл Дженнер в Givenchy, на яке її надихнув образ Одрі Хепберн з фільму "Моя прекрасна леді" (1964) авторства Юбера де Живанши.

Меган Фокс в Dundas. Модні критики порівнюють актрису з Дітою фон Тіз.

Джастін Бібер надів на червону доріжку Met Gala смокінг свого власного бренду, а дружина артиста Хейлі вибрала Saint Laurent.

Вперше як пара на червоній доріжці з'явилися Тайка Вайтіті і Ріта Ора в Prada.

Дженніфер Лопес в Ralph Lauren.

Шерон Стоун в Thom Browne. Актриса розповіла, що дизайнер створював цю сукню, надихаючись своєю матір'ю.

Емілі Ратажковскі в Vera Wang.

A$AP Rocky і Ріанна в Balenciaga Couture.

Дочка Мадонни Лурдес в Moschino.

Кайя Гербер в дуже гарній сукні Oscar de la Renta.

Вупі Голдберг в Valentino.

Донателла Версаче в Versace.

Крістен Стюарт як завжди в досить дивному образі Chanel.

Кара Делевінь і політик Олександрія Окасіо-Кортес в образах з соціальними месседжами.

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