Б'юті-поличка редактора: 4 засоби корейської косметики по догляду за шкірою і волоссям

Топ засобів корейської косметики, які можна рекомендувати / Фото: unsplash.com, bentoncosmetic.com.ua

Корейська косметика підкорила світ всього 6 років тому. У 2015 році була винайдена 10-ступінчаста процедура догляду за шкірою обличчя, а вже в 2017 поняття K-beauty провело експансію на міжнародний ринок. Кілька днів тому слово K-beauty, яке позначає б'юті-продукти Південної Кореї, внесли в Оксфордський словник.

Секрет корейської косметики в тому, що вона включає натуральні інгредієнти, серед яких зелений чай, вулканічний попіл, муцин равлика, свинячий колаген, бджолина отрута, екстракт морської зірки та осляче молоко.

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Але так чи всемогутня ця чудо-косметика, як про неї говорять. Вчені все ще з'ясовують, як насправді "працюють" ці б'юті-продукти, а косметологи стверджують, що ні. При цьому уточнюють, що серед цих косметичних продуктів зустрічаються і хороші, як і у будь-якого іншого західного бренду.

Фахівці розповідають, що в основному дія корейської косметики зосереджена на зволоженні, м'якому вирівнюванні тону, сяйві і захисті. Вона ж не впорається зі зморшками або підтяжкою обличчя.

У цьому огляді я зібрала 4 знахідки K-beauty, які зайняли важливе місце на моїй б'юті-полиці.

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Тканинна маска з муцином равлики і бджолиною отрутою Benton

Перший продукт в моїй косметичці з Південної Кореї, в який я закохалася з першого разу. Ці маски кілька років тому порадила косметолог. По-перше, її тканинна основа виготовляється з гіпоалергенного матеріалу. Ця тканина сильно просякнута концентрованої сироваткою, до складу якої входять: екстракт муцина равлики, отрута бджіл і вода з листя китайської камелії.

Як розповідала вище, будь-яких змін за роки користування з мімічними зморшками я не помітила. Але ця маска чудово зволожує шкіру обличчя, відбілює і додає свіжість.

Тканинна маска з муцином равлики і бджолиною отрутою Benton (650 грн) / Фото: Сьогодні, bentoncosmetic.com.ua

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Порада: будь-які тканинні маски краще використовувати в лежачому стані. Плюс – якщо поверх такої маски робити масаж роллером, обличчя буде виглядати більш свіжим.

Безсульфатний шампунь для волосся Triplex Natural, La'dor

Варто знати, що шампуні і кондиціонери є лужними продуктами з pH 7,0 – 8,0. А природний рівень pH шкіри голови знаходиться в діапазоні від 4,5 до 5,5. Така різниця може привести до надмірної сухості волосся і появі посічених кінчиків.

Органічний шампунь La'dor мені сподобався тим, що має нейтральний pH. У його складі відсутні сульфати, парабени і силікон. Завдяки комплексу натуральних інгредієнтів, серед яких масла лаванди і чайного дерева, волосся стає шовковистим і м'якими.

Безсульфатний шампунь для волосся Triplex Natural, La'dor (158 грн і 414 грн) / Фото: Сьогодні, eva.ua

Якихось особливих чудес після його використання я не помітила. Але зі своїм головним завданням він справляється на відмінно.

Заспокійливий і зволожуючий гель Aloe 99%, Holika Holika

Мініатюра цього гелю привернула мою увагу перед поїздкою за кордон два роки тому в популярній мережі товарами для краси і догляду. Зручний для поїздок міні-формат, адекватна ціна і обіцянки виробника про натуральний склад з 99% соку алое і рослинних екстрактів.

На етикетці засобу зазначено, що це універсальний гель, який підходить для всіх типів шкіри, його можна використовувати як крем для обличчя та тіла, як базу під макіяж, а також він буде ефективний при опіках і комариних укусах.

Заспокійливий і зволожуючий гель Aloe 99%, Holika Holika, 99 грн (Watsons) / Фото: Сьогодні

В основному цей гель я використовую в якості додаткового зволоження шкіри тіла. В результаті шкіра дійсно після нього стає ніжною і зволоженою. Плюсом було те, що він не викликає алергічних реакцій.

Коригувальний ліполітичний термогель Vela Shape Resculpting Gel

Відразу обмовлюся, проблем із зайвою вагою у мене ніколи не було, тому про ефект схуднення не скажу. Та й фактів, доведених вченими або докторами, що диво-крем може зменшити жирові відкладення, немає.

Тим не менш, боротися з целюлітом доводиться багатьом, навіть власницям стрункої фігури. Закрити очі на ці нерівності шкіри і приймати себе такою, якою є – вища форма, до якої мені ще далеко.

Коригувальний ліполітичний термогель Vela Shape Resculpting Gel (124 грн) / Фото: ramosu.com.ua

Цей гель, як і багато аналогів, прекрасно впорався із завданням на проблемних зонах, стегнах і сідницях. Ознаки целюліту пішли через півтора місяці регулярного використання, шкіра стала гладкою, промалювався силует.

Варто відзначити, багато фахівців сходяться на думці, що корейська косметика – це всього лише хороший маркетинг. А для того, щоб знайти дійсно хороші косметичні засоби, потрібні тільки час, поради фахівців та індивідуальних підхід.