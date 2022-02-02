Кім Кардаш'ян випустила колекцію білизни до Дня святого Валентина. І це дуже сексуально

Святкова колекція білизни Кім Кардаш'ян SKIMS / Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян, схоже, дуже любить День закоханих. Нещодавно зірка реаліті випустила святковий аромат, а тепер представила нову колекцію білизни до 14 лютого.

Кім Кардаш'ян випустила неймовірно сексуальну лінійку спідньої білизни спеціально до найромантичнішого дня року. Зірка нової рекламної кампанії Balenciaga поділилася у своєму Instagram декількома знімками у пікантному вбранні свого виробництва.

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Святкова колекція білизни Кім Кардаш'ян SKIMS / Фото: instagram.com/kimkardashian

Шанувальники розхвалили нові шедеври бренду SKIMS, але ще більше те, як смілива білизна виглядає на бездоганній фігурі самої Кім Кардаш'ян.

Святкова колекція білизни Кім Кардаш'ян SKIMS / Фото: instagram.com/kimkardashian

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До колекції увійшли трусики, бюстгальтери, комбінезони, топи, водолазки, боді, халати, піжами та спальні комплекти. Майже весь асортимент на сайті представлений у романтичному рожевому кольорі та вже доступний до замовлення.

FITS EVERYBODY SUPER CROPPED T-SHIRT — 1350 грн / Фото: skims.com

FITS EVERYBODY CHEEKY STRING BIKINI — 560 грн / Фото: skims.com

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FITS EVERYBODY SLIP DRESS — 1500 грн / Фото: skims.com

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