Кім Кардаш'ян випустила колекцію білизни до Дня святого Валентина. І це дуже сексуально

Святкова колекція білизни Кім Кардаш'ян SKIMS / Фото: instagram.com/kimkardashian
Кім Кардаш'ян, схоже, дуже любить День закоханих. Нещодавно зірка реаліті випустила святковий аромат, а тепер представила нову колекцію білизни до 14 лютого.
Кім Кардаш'ян випустила неймовірно сексуальну лінійку спідньої білизни спеціально до найромантичнішого дня року. Зірка нової рекламної кампанії Balenciaga поділилася у своєму Instagram декількома знімками у пікантному вбранні свого виробництва.
Шанувальники розхвалили нові шедеври бренду SKIMS, але ще більше те, як смілива білизна виглядає на бездоганній фігурі самої Кім Кардаш'ян.
До колекції увійшли трусики, бюстгальтери, комбінезони, топи, водолазки, боді, халати, піжами та спальні комплекти. Майже весь асортимент на сайті представлений у романтичному рожевому кольорі та вже доступний до замовлення.
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