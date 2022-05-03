Кім Кардашьян у сукні Мерилін Монро, близнюк Джареда Літо та інші зірки на червоній доріжці Met Gala 2022

Червона доріжка Met Gala 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
Перший понеділок травня в індустрії моди асоціюється виключно з найзнаковішою подією після "Великої четвірки" Тижня моди. Довгоочікуваний бал Інститут костюма Met Gala 2022 цього року особливий – це вже друга частина великої виставки, присвяченої американській моді.
Після скасування у 2020 році через пандемію та проведення у вересні минулого року яскравого заходу, у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку знаменитості прибули на червону доріжку, щоб першими побачити виставку "В Америці: Антологія моди", яка послужить дослідженням американської моди.
Експозиція виставки представлена у 13 залах американського періоду у музеї, і до неї увійшли роботи дизайнерів Бласса, Brooks Brothers, Lloyd Kiva New та інших.
На червоній доріжці зірки зробили все можливе, щоби відповідати дрес-коду "Позолочений гламур" та White Tie, де їм пропонували обіграти тему того, як одягалися наприкінці 19-го століття через призму сучасності.
Цього року ведучими балу стали Блейк Лайвлі, Райан Рейнольдс, Реджіна Кінг та Лін-Мануель Міранда.
Блейк з'явилася на червоній доріжці у сукні-трансформері Atelier Versace.
Група підтримки Louis Vuitton цього року складалася з Джо Джонаса, Софі Тернер, Сентії Еріво та Хлої Морец.
Мабуть, головним виходом вечора стала поява Кім Кардаш'ян із новим бойфрендом. Кім Прибула на червону доріжку Met Gala у знаменитій "голій" сукні Мерилін Монро, в якій та співала Джону Кеннеді Happy Birthday, mr. President.
Сама Кім зізналася, що заради цього виходу їй довелося схуднути на 7 кг, а також носити костюм сауну 2 рази на день.
Вам буде цікаво дізнатися, що виставку Інтситуту костюма цього року відкрила перша леді Америки Джілл Байден .