Кашель, задишка і температура – чи завжди ці симптоми говорять про пневмонію

Кашель, задишка та температура – ці симптоми можуть бути не тільки при пневмонії / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні словосполучення "ковідна пневмонія" знають навіть діти, такі карантинні реалії. Однак пневмонія (запалення легенів) може розвинутись і без зараження коронавірусом, особливо в сезон грипу та ГРВІ. У Всесвітній день боротьби з пневмонією, 12 листопада, розуміємо, як уникнути захворювання, як розпізнати запалення легень на ранньому етапі і що робити. А допомогла нам у цьому терапевт, сімейний лікар, спеціаліст УЗ-діагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресслужба

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Чому пневмонія небезпечна та що це за хвороба?

Пневмонією називають запальний процес у тканинах легень, викликаний будь-яким збудником. Це можуть бути як віруси, так і бактерії, грибки, легіонели та інші мікроорганізми. Також запалення легенів може розвинутися і натомість токсичного на організм різних речовин, а ще причиною виникнення пневмонії можуть бути аутоімунні процеси.

Пневмонія часто розвивається і натомість інфекції, вірніше – при неправильної її терапії. А небезпека безпосередньо запалення легень у тому, що воно призводить до набряку легень, при якому в легеневих альвеолах починає накопичуватися рідина. У результаті нормальний газообмін в організмі утруднюється, настає гіпоксія, тобто кисневе голодування.

Чим закінчується такий стан, тепер добре відомо всьому світу: коли після ковідної пневмонії та набряку легень сотні людей опиняються у лікарнях, і виживають, на жаль, не всі. Також якщо своєчасно не діагностувати та не почати правильно лікувати пневмонію, може виникнути плеврит, гостра серцево-легенева недостатність, міокардит та інші серйозні стани.

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А чому пневмонія може виникнути після ГРВІ?

Некоректне лікування ГРВІ часто призводить до ускладнень, а саме – пневмонії. Якщо людина переносить інфекцію на ногах, некоректно лікувалася, перенавантажувалася, погано харчувалася, то ослабленому організму складніше чинити опір інфекції.

Часто і натомість вірусної пневмонії приєднується бактеріальна інфекція, і після поліпшення стану настає різке погіршення. Запідозрити запалення легень можна за наступними "червоними прапорцями", тобто симптомами:

різке погіршення стану

повторне різке підвищення температури

задишка навіть у спокої, стає важко лежати на низькій подушці

сильний кашель

низька сатурація (якщо можна її вимірювати)

Звертайте увагу на комбінацію таких симптомів: не завжди буває кашель та висока температура. Але якщо симптоми з'явилися, обов'язково потрібно терміново звертатися до лікаря.

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А може, самостійно зробити КТ при пневмонії?

Не записуйте себе на комп'ютерну томографію (КТ), якщо лікар вам цього не рекомендував. У вас може і не бути запалення легенів, але контактуючи у клініці з людьми (а на КТ приходять люди з різними серйозними патологіями, зокрема й інфекційними хворобами), ви збільшуєте так зване вірусне навантаження на свій організм. Тобто можете щось підхопити зверху своєї застуди чи ГРВІ.

Для діагностики пневмонії зараз використовують УЗД легень, а не КТ / Фото: Колаж: Сьогодні

Загалом золотим стандартом діагностики пацієнтів зі скаргами з боку дихальної системи, у тому числі – при підозрі на пневмонію, зараз є не КТ, а УЗД легень. Воно покаже усі яскраві ознаки легеневої патології, зміни у тканинах, у тому числі й пневмонію будь-якого типу.

Також важливо лікуватися під керівництвом доказового лікаря, який вас скоординує, а не просто випише ліки і більше не відповідатиме на дзвінки. І терапія має бути коректною, наприклад, вірусна пневмонія не лікується антибіотиками.

А як же противірусні при пневмонії чи гомеопатія?

Така "терапія" вам не допоможе, оскільки гомеопатичні засоби "працюють" за рахунок ефекту плацебо, діючих речовин там немає. Противірусних ефективних засобів на цей момент немає, полівітаміни теж особливо не "зроблять погоди", оскільки те, що ви приймете, не засвоїться і відразу виведеться з організму.

На чому дійсно варто зосередитись у період сезонного ГРВІ або при захворюванні на грип, пневмонію – це на якісному, раціональному харчуванні. При цьому намагайтеся не переїдати, вживати більше кислих напоїв – з м'ятою, мелісою, обліпихою, кизилом, вони допоможуть підтримати рівень вітаміну С у дрібних капілярах та альвеолах легень, тим самим знижуючи запальний процес.

Пийте більше кислих напоїв з кизилу, обліпихи, шипшини – вони багаті на вітамін С / Фото: Depositphotos

Намагайтеся під час хвороби не перегріватися, дихати свіжим повітрям, щоб процес газообміну йшов краще. Плюс крім вітаміну С, на який багаті також цитрусові, важливо отримувати з продуктів кальцій. На нього багаті кисломолочні продукти. І, звісно ж, головне правило – захворів, сиди вдома, навіть якщо немає температури.

А як не захворіти на пневмонію восени та взимку?

Насамперед людям із групи ризику постаратися змінити свої звички – наприклад, кинути палити. Куріння – це один із найголовніших факторів ризику розвитку пневмонії. Не кажучи вже про ризик розвитку раку легенів.

Другий важливий момент – погана екологія. Жителі великих міст більше ризикують захворіти на пневмонію, оскільки токсичні викиди і смог перевантажують тканини в легенях навіть у некурців. До групи ризику належить люди, професійна діяльність яких сприяє розвитку легеневих патологій (шахтарі, хіміки тощо).

Тому їм варто особливо уважними бути до свого здоров'я, коректно лікувати ГРВІ, більше часу намагатися проводити на свіжому повітрі в дійсно чистих екологічних районах. І не забувайте регулярно чистити кондиціонери, щоб бактерії, що там розмножувалися, не потрапляли з потоками повітря до вас в дихальні шляхи.

Надійний спосіб профілактики пневмоній – вакцинація від пневмококової інфекції / Фото: REUTERS

Також надійний спосіб профілактики пневмоній – вакцинація від пневмококової інфекції, щеплення робиться дітям на першому році життя, а також дорослим. Світова медицина давно довела ефективність та необхідність щеплень як від пневмококової інфекції, так і проти грипу.

Це захистить людей із групи ризику від госпітальних (які часто розвиваються при госпіталізації з грипом або тяжким перебігом ГРВІ) та сезонних пневмоній. А також знизить ризики розвитку тяжкої вірусної пневмонії у разі зараження коронавірусом. І не менш важливо зараз вакцинуватись безпосередньо проти COVID-19.

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