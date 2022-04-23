Канадська програма CUAET для переїзду: ТОП-5 помилок при подачі документів

Канадська програма CUAET для переїзду / Фото: Колаж: Сьогодні

"Ніколи ще умови для отримання тимчасового статусу резидента в Канаді не були такими простими", – кажуть еміграційні експерти, згадуючи програму CUAET, яка є дозволом на екстрений в'їзд до Канади. З CUAET українці офіційно працевлаштуються, отримуватимуть медичну допомогу та будуть навчатися. Програма популярна серед людей, які мріяли про Канаду. Еміграційна експертка Оксана Карбованець розповіла в Instagram про ТОП-5 помилок, які регулярно роблять українці, заповнюючи форму.

ТОП-5 помилок:

Кожному члену сім’ї необхідно заповнювати анкету окрему. Якщо неповнолітня дитина вписана в паспорт батьків, їй теж необхідна окрема заявка. Пропуски у вашій кар’єрній історії під час заповнення заявки не допускаються. Якщо ви не працювали в конкретний період – вкажіть це. У пункті Residential address необхідно вказувати фактичне місце проживання на момент подачі документів, а не прописку. Якщо ви мама та плануєте переїхати з дітьми до Канади, зробіть дозвіл батька на в’їзд до країни, завірений нотаріусом. В’їзд з дитиною неможливий, якщо дозвіл батька відсутній. Всі документи, прикріплені до заявки, повинні бути перекладені англійською чи французькою мовами. Рекомендується перекладати їх в сертифікованого професіонала.

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