Яку температуру виставляти на кондиціонері для дитини – відповідь лікаря Комаровського

Євген Комаровський розповів, що різкий перепад температури між вулицею і приміщенням шкідливий. Як користуватися кондиціонером без шкоди для дитини – в статті

Температуру виставляти на кондиціонері для дитини потрібно комфортну і поступово / Фото: Сьогодні

Якщо ви і ваш малюк загартовані, регулярно приймаєте контрастний душ і т.д., то повернення зі спеки в +40 до приміщення, де +18 вам ніяк не зашкодить. Але для багатьох такі різкі перепади температур шкідливі: як користуватися кондиціонером, якщо на вулиці спека, відповів популярний дитячий лікар Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

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Яка ж повинна бути температура на кондиціонері?

Євген Комаровський рекомендує ту температуру, яка найбільш комфортна для вашої родини. В середньому – це 21-22 градуси. Але важливий момент в тому, що якщо на вулиці під 40 спеки, а вдома ви ставите кондиціонер на +18, то такий різкий перепад шкідливий для судин .

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Якщо ви більшу частину життя прожили в стабільних умовах, де не відбувається різких перепадів температури, то організм не вміє так швидко реагувати і адаптуватися .

А як допомогти організму не реагувати на різку зміну температур?

Щоб судинний тонус працював нормально, потрібно загартовуватися, приймати контрастний душ, не перегріватися – в тому числі не "кутатися" в одяг, тобто не повинно бути надлишку. Тоді різкі перепади температури вам і вашій дитині не страшні.

Температура в кондиціонері повинна бути не нижче 21-22 градусів, щоб не захворіти / Фото: Depositphotos Реклама

Але якщо ви звикли до певної температури і тільки починаєте користуватися кондиціонером, ваша дитина не звикла до різкої зміни температур, то знижувати температуру в приміщенні з його допомогою потрібно поступово .

Як же правильно виставити температуру на кондиціонері?

Знижувати температуру на кондиціонері, щоб довести її до комфортної для вашої дитини, потрібно поступово. Якщо за вікном + 35, то спочатку вдома встановіть + 28, щоб не було різкого перепаду. Через тиждень – встановіть +25, і ще через тиждень +22.

Важливо! Поки йде адаптація до поступового зниження температури в будинку, не забувайте постійно провітрювати кімнати. А також користуватися зволожувачем повітря, щоб підтримати нормальну вологість в приміщенні.

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