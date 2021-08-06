Який концерт треба відвідати вашому знаку зодіаку

Вагаєтеся, який концерт внести у список must visit? Досить! Читайте статтю та дізнайтеся, який захід напророчили зірки вашому знаку зодіаку

Нещодавно ми розповідали про ТОП-5 серпневих концертів, які відбудуться у Києві. Прийшов час дізнатися, який захід підходить вам за астрологічними прогнозами.

Овен

Поціновувачам активного способу життя Овнам варто відвідати концерт Monatik. Бо співак, як і сам знак зодіаку завжди готовий до нових викликів та "ритмів", які готує життя. І пісні виконавця будуть лише мотивувати йти до своєї мети.

Телець

Стабільність для Тельців – це як спосіб життя, тож вони не з тих, хто готовий до спонтанних рішень. Цьому знаку зодіаку зірки напророчили концерт Валерія Меладзе. Виконавець зазвичай виконує давно відомі пісні, тож вас вони подумки повернуть в приємні ностальгію.

Тельцям варто відвідати концерт Валерія Меладзе / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Близнюки

Перебірливим Близнюкам варто йти на концерти зірок, які "запалюють" сцену своєю енергетикою в перші хвилини виступу. І найважливіше, щоб виконавці були емоційними, тоді глядачі відчують енергетику та концерт ввійде в ТОП. Одні з таких артистів – це Alyona Alyona та Jamala.

Рак

Раків називають психологами, бо вони цікавляться цією наукою та застосовують набуті знання в рутинному житті. Їм сподобається на концерті українського гурту The Hardkiss, який в треках згадує про популярні проблеми соціуму.

Ракам варто відвідати концерт The Hardkiss / Фото: прес-служба

Лев

Леви – це творчий знак зодіаку, а їх амбіційність та впевненість в собі завжди на максимумі. Вони оцінять концерти The Weeknd та ​​Drake, які теж не приховують свої сильні сторони.

Леви оцінять концерти The Weeknd та ​​Drake / Фото: Instagram.com

Діва

Діви не люблять шумних вечірок та концертів. Їм зірки рекомендують відвідати джазові концерти, які проводять просто неба. І насолодитися атмосферою та доповнити вечір келихом вина.

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Терези

Терезів складно здивувати! Але вони б оцінили концерти легендарних виконавців, які давно ввійшли в історію. Тож від одного квитка на сольник Джей Ло, Beyonce чи Rihanna вони б не відмовились.

Терези оцінять концерти Джей Ло, Beyonce та Rihanna / Фото: Getty Images

Скорпіон

Харизматичні скорпіони давно мріють потрапити на концерт не менш талановитих виконавців, які входять в список ТОП. Серед яких DOROFEEVA, NK та Тіна Кароль.

Стрілець

Стрільці люблять душевну атмосферу! Вони завжди оберуть спокійний вечір, але не вечірку в барі та клубі. Тож їм сподобається на акустичному концерті співачки під псевдонімом Луна.

Козоріг

Козероги перебірливі, тож у них є список лише ТОП-5 виконавців, яких вони хочуть послухати наживо. Зірки рекомендують їм обрати одного з переліку та відвідати його концерт влітку.

Водолій

Часто Водолії забувають про свої обіцянки, бо вони непостійні у своєму виборі. Зірки їм рекомендують не зосереджуватися на одному виконавці, а придбати квитки на два концерти різних зірок. Один із них точно згодиться. Як щодо музичного заходу гурту "Океан Ельзи", "Бумбокс" чи "ВІА Гра"?

Концерт гурту "Бумбокс" відбудеться 19 серпня / Фото: прес-служба

Риби

Рибам зірки напророчили концерт гурту TVORCHI! Пісні амбіційних хлопців надихнуть їх на нові звершення, подарують нові емоції та перезавантажать від рутини.

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