Які продукти допомагають знизити шкідливий холестерин

Якщо ви їсте каші, горіхи, рослинні масла плюс овочі з фруктами – то насичуєте свій організм стеролами. Ці речовини потрібні нам для здоров'я серця і судин

Допомагають знизити шкідливий холестерин рослинні масла, горіхи і насіння / Фото: Колаж: Сьогодні

Як боротися з шкідливим холестерином і не заробити атеросклероз? Треба їсти більше продуктів, багатих на рослинниі стероли. Дослідження провели польські медики – результати їхньої праці опубліковані в медичному журналі Nutrients.

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Що таке рослинні стероли і навіщо вони потрібні?

Рослинні стероли (або стерини/фітостерини) – це речовини, які відносяться до групи стероїдних спиртів, які природним чином присутні в рослинній їжі. Їхня основна цінність для людини в тому, що вони ефективно знижують в крові вміст шкідливого холестерину.

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А значить, знижується ризик розвитку атеросклерозу судин, поліпшується кровообіг. І, в цілому, багата саме рослинними стеролами їжа служить хорошою профілактикою серцево-судинних захворювань. Так, дослідники відзначають, що зернові продукти і рослинні масла забезпечують майже 61% рослинних стеролів, а в поєднанні з овочами і фруктами – майже 80%.

У яких же продуктах найбільше стеролів?

Медики відзначають, що учасники дослідження в якості основного "постачальника" стеролів вживали масло каноли (рапсове). Також стероли містяться в інших більш корисних рослинних оліях – оливковій, обліпиховій, кукурудзяній, у фруктах і овочах, бобових (особливо ними багата соя), в крупах.

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Для профілактики атеросклерозу разом з рослинним маслом їжте овочі / Фото: Unsplash

Хороше джерело стеролів- це горіхи і насіння. Вчені відзначають, що середземноморський тип харчування плюс постійне вживання горіхів дають помітний ефект зниження рівня шкідливого холестерину.

Важливо! Медики радять збільшувати споживання горіхів і покращувати свої дієтичні звички, які часто далекі від рекомендованих для профілактики серцево-судинних захворювань.

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