Яка дієта допоможе швидше спалити жир при тренуваннях

Швидше спалити жир при тренуваннях допоможе кето дієта / Фото: freepik.com

Кето дієта допомагає швидко спалювати жир за рахунок того, що при такому типі харчування практично не вживаються вуглеводи. Однак корисно таке харчування тільки для втрати саме жирової тканини, ділиться своїм дослідженням в медичному журналі Nutrients міжнародна група вчених.

Кето дієта – що це таке?

Принцип такого харчування побудований на тому, що в раціоні присутні найбільше жирів (близько 75%), решта – білки (до 20%) і залишок припадає на вуглеводи. Кето харчування рекомендує жирну рибу, м'ясо, горіхи, насіння, авокадо, яйця, зелень, сири, масло – вершкове і оливкове.

З не рослинної їжі кето дієта рекомендує авокадо, зелень, спаржу, горіхи, насіння / Фото: Pexels

Виключає кето дієта в насамперед вуглеводи, особливо швидкі – фрукти, цукор, злаки, боби, крупи, крохмалисті овочі, борошняне. Кето харчування набирає все більшої популярності серед тих, хто не тільки худне, а й захоплюється силовими тренуваннями – тобто нарощує м'язову масу. Однак кето дієта підходить тільки для спалювання жиру, відзначають дослідники, а не для нарощування м'язів.

Чим же небезпечна кето-дієта при тренуваннях?

Аналізуючи продуктивність м'язів і склад тіла у добровольців, які дотримувалися кето дієти і активно тренувалися, дослідники прийшли висновку: такий тип харчування негативно впливає на м'язову силу і вихідну потужність.

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Більш того, дослідження показують, що кето-дієта може погіршувати м'язову гіпертрофію, викликану тренуваннями з обтяженнями, іноді навіть зі супутнім зниженням продуктивності м'язів .

Тому якщо ваша мета вже – утримувати вагу, формувати гарний м'язовий рельєф і силу м'язів, то кето дієта вам не підходить. При наборі м'язів навпаки в раціоні потрібно більше білкової і вуглеводної їжі. Також перед тим, як сісти а будь-яку дієту, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, що раніше ми писали, чому знаменитості вибирають кето дієту.