Як вижити в окупації російськими військами – поради, які врятують життя

Вижити в окупації російськими військами допоможуть прості поради: об'єднуйтесь із сусідами, не виходьте зайвий раз із бомбосховища, допомагайте літнім людям / Фото: euronews.com, slovoidilo.ua

Коли ви перебуваєте в облозі російських військ , окупанти знищили всі комунікації, люди залишилися без води, електроенергії та газопостачання, то виникає єдине питання: як вижити? Порадами поділився телеграм-канал Ukraint Now.

Ці, здавалося б, банальні поради можуть врятувати ваше життя: якщо у вашому місті чи селі працюють магазини, то обов'язково запасіться водою та продуктами (тривалогозберігання – консерви і т.п.) як мінімум на тиждень. Під рукою повинні бути також ліхтарики на батарейках, аптечки, пальне – по можливості наберіть каністри, заповніть автомобільний бак.

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Банальні поради можуть урятувати ваше життя під час окупації російськими військами: кооперуйтеся один з одним, робіть запаси їжі та води / Фото: https://t.me/UkraineNow/4914

Завжди майте при собі готівку, обов'язково – у державній валюті, а не тільки іноземній. Одночасно можуть перестати працювати банкомати та кредитні картки.

Не забувайте про близьких та рідних: зробіть додаткові запаси засобів гігієни для дітей, теплого одягу і т.д., подбайте про людей похилого віку, тварин, всіх, хто не може сам пересуватися.

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Завжди тримайте телефон та павербанки повністю зарядженими, економно витрачайте їхній заряд. Також поєднайтеся з сусідами з найближчих будинків, щоб допомагати один одному та підтримувати.

Не виходьте з бомбосховищ, якщо на це немає екстреної потреби. По можливості, стежте за новинами вашого регіону щодо проведення "зелених коридорів".

Бережіть себе, українці, перемога за нами!

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Якщо ви виїхали, то також намагайтеся підтримувати одне одного, читайте "Як ужитися в одному будинку з чужими людьми, якщо вимушено поїхав на час війни – поради переселенцям".

Якщо ж окупанти обстріляли ваш будинок та почалася пожежа, важливо знати, як надається "Перша допомога при опіках – лід та олію не можна, холодний компрес – можна".