Як виляє повний місяць на здоров'я: що робити, а чого – уникати, порада астролога

Повний місяць таки впливає на здоров'я, робить нас більш чутливими, тому всі процедури краще відкласти / Фото: Колаж: Сьогодні

В повний місяць, який настане сьогодні, 20 жовтня о 17 годині 57 хвилин, краще не пити алкоголь, уникати "операційних" процедур і стежити за своїм емоційним поривом. Люди здавна приписують повні якісь містичні сили, хоча в астрономії цей процес нічим примітним не виділяється.

Що ж відбувається в повний місяць?

З точки зору астрономії – нічого особливого: це всього лише одна з фаз Місяця, коли цей супутник Землі звернений до нас своєю освітленою стороною і має вигляд світлого кола. Неозброєному оку Місяць буде здаватися особливо "не таким" з 18 по 21 жовтня.

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Оскільки в цей проміжок часу протягом декількох годин може відбуватися так званий опозиційний ефект: якщо спостерігати за місяцем, то видно, як він буквально на очах "наливається" світлом і стає неймовірно яскравим. Цього разу повний Місяц збігся з передоднем Хелловіну, що ще більше додає цій фазі місяця загадковості і містики.

Астрологи зазначають повний Місяць, як не дуже вдалий період для ряду процедур і вчинків. Тому якщо ви вірите в містичну силу повного Місяця, то вам знадобляться корисні поради.

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Як на нас відбивається повний місяць

Як зазначає наш постійний експерт Наталія Явон , експерт по Феншуй і майстер астропрогнозів, сьогодні, 20 жовтня – 15-та місячна доба, починається повний місяць.

Наталія Явон / Фото: пресслужба

Але вам не обов'язково прив'язуватися до початку доби, обдумуючи свої дії в цей день. Так, в повний місяць, а саме – за день до нього і ще день після, ми стаємо більш емоційними і чутливими. Наприклад, вчора, 19 жовтня, були можливі тілесні ушкодження, виникали проблеми з протилежною статтю.

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Сьогодні ж, 20 жовтня, в цілому можуть відбуватися труднощі, затримки і перешкоди, не варто вирішувати термінові питання. В плані здоров'я як сьогодні, так і завтра краще уникати будь-яких маніпуляцій: видалення зубів, ін'єкцій, проведення операцій, косметологічних процедур і т.д.

Сьогодні і завтра краще відкласти косметологічні процедури / Фото: Depositphotos

Оскільки ми, як уже сказано, більш чутливі до всього, в це період довше заживають рани, і ми будемо це більш емоційно, ніж в інші дні, переживати. Також в повний місяць сильніше діє алкоголь, організм яскравіше реагує на інтоксикацію, враховуйте це. Не слід переїдати в ці дні, так що більш ретельно підходите до вибору продуктів.

А що можна робити в повний місяць?

Зате в повний місяць добре проводити виставки, концерти, адже люди більш відкриті і емоційно чутливі. Якщо ви відвідаєте будь-який захід, то він викличе у вас більше захоплення, ніж в інший день. Також в повний місяць легше відбуваються емоційні, необдумані покупки, тобто під час пориву душі, особливо якщо вас почали вмовляти купити щось.

Зате в повний місяць добре проводити і відвідувати концерти, шоу, виставки і так далі / Фото: unsplash.com

А в четвер, 21 жовтня, не варто відвідувати хворих, також можливі неприємності в дорозі. Будьте уважні, не варто відкривати бізнес, підписувати документи або починати інвестиції в цей день.

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