Як зварити смачні овочі, морепродукти, соуси і бульйон – інструкція до застосування

Якщо овочі, морепродукти або бульйон зварені правильно, то і користі від такої їжі можна отримати більше. Наприклад, броколі закладайте тільки в окріп, а морепродукти потрібно варити у великій кількості води

Як правильно варити продукти / Фото: freepik.com

Здавалося б, відварити будь-який продукт – це елементарні речі. Як ми зазвичай діємо? Нагріваємо воду або доводимо до кипіння, трохи її підсолюємо і поміщаємо туди те, що потрібно відварити. Але якщо зварити яйця теж треба вміти, там є свої нюанси, то це також стосується овочів, морепродуктів, соусів. Найважливіші правила для смачних зварених продуктів знайдете нижче. У календарі лайфхаків літа знайдете кращі ідеї, як його провести незабутньо.

Овочі

Броколі не можна варити довго / Фото: freepik.com

При варінні овочів варто пам'ятати, що вода має покривати їх на два пальці, не більше. Не потрібно брати багато води на невелику кількість овочів, інакше час закипання збільшиться, і поживні речовини підуть у воду. Овочі варять якнайменше часу, так вони збережуть більше поживних речовин, свій смак і колір. Воду солять ще холодну і варять продукти вже в підсоленій воді. Коренеплоди закладають у холодну воду і доводять до кипіння. Броколі або шпинат закладають тільки в окріп на декілька хвилин.

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Овочі альденте

Це спосіб відварювання овочів з наступним шоковим охолодженням. Для цього потрібні дві ємності – каструля з підсоленою водою і скляна миска з холодною водою і кубиками льоду. Воду в каструлі закип'ятити. Овочі помити, нарізати кубиком, якщо це цвітна капуста або броколі, то розібрати на суцвіття, брюссельську капусту залишити цілими качанами. Тут головне не перетримати, овочі підходять – і одразу потрібно злити їх через друшляк, потім моментально опустити в холодну воду з льодом. Так структура овочів не порушиться.

Молюски та ракоподібні

Раків або креветки потрібно варити у великому обсязі води / Фото: freepik.com

Раків або креветки потрібно варити у великому об'ємі води. На кожні півкілограма – літр води і одна столова ложка солі. Закладають ракоподібних у сильно киплячу воду, якщо це раки, то живих, а мідії або креветки мають бути повністю розморожені.

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Соуси

Для отримання густого соусу варити його потрібно на повільному вогні / Фото: Depositphotos

Для отримання густого соусу варити його потрібно на повільному вогні, при цьому обсяг зменшується наполовину. При уварюванні соус стає ароматнішим, насиченішим і концентрованішим. Якщо потрібно уварити соус до стану глазурі, то час приготування збільшується вдвічі.

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Бульйон курячий

Варити бульйон треба мінімум 5-6 годин / Фото: freepik.com

Всім відомо, що після закипання потрібно злити перший бульйон, помити каструлю і залити курку чистою водою. Після цього в воду можна додати столову ложку яблучного оцту, він допомагає виділитися колагену з кісток курки і робить бульйон наваристим і кориснішим. Варити бульйон потрібно на мінімальному вогні якнайдовше. Мінімум 5-6 годин. Найідеальніший варіянт – це варити бульйон 12 годин.

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