Як зберегти спину, працюючи в офісі – ТОП-4 корисних гаджетів

Зберегти здоров'я спини в офісі допоможуть спеціальні стільці / Фото: Колаж: Сьогодні
Наш хребет – це стрижень життя, а зберегти його здоровим допоможуть фізична активність, міцні м'язи, повноцінний кровообіг і зручні офісні меблі. Чому проблеми зі спиною часто виникають саме у офісних працівників, як зберегти здоров'я спини і підтримати хребет – розповів лікар-ортопед, остеопат, Дмитро Огарко.
Чому часто проблеми зі спиною виникають через сидячу роботу
Майже 80% населення планети страждають від різних захворювань опорно-рухового апарату: велика частина з них – це офісні працівники. Причому у віці до 50 років. Чому ж молоді і, здавалося б, повні життя люди, скаржаться на болі в попереку, м'язові спазми?
Причому, проблеми зі спиною виникають навіть у тих, хто регулярно відвідує спортзал або виходить на пробіжку. Причин кілька: основна маса людей активна психічно, але пасивна фізично. Коли більшу частину часу ми проводимо сидячи, працюючи з "тоннами" інформації і не даючи тілу фізичної розрядки – напруга психічна призводить до м'язових спазмів.
А це благодатний грунт для розвитку багатьох хвороб. Причинами проблем зі спиною у активних людей можуть бути навпаки – надмірна зношеність суглобів і травми. Таке відбувається через неправильний розподіл навантаження. І, звичайно ж, спосіб життя загалом, ваші шкідливі звички теж грають свою роль у здоров'ї спини і хребта.
Як пов'язано здоров'я хребта та організму загалом?
Наш хребет виконує дві найважливіші функції: служить опорою і "житлом" для спинного мозку. Недарма східна медицина називає хребет стрижнем життя. Якщо з хребтом виникають проблеми, він пошкоджується, то нервові імпульси, що йдуть через спинномозковий канал, теж порушуються. Не кажучи вже про те, що крім болю, порушення постави "тягнуть" за собою проблеми з внутрішніми органами.
Та й зовнішньої краси людині сутулість ніяк не додає. Тривале статичне положення (сидячи або стоячи) веде до того, що кровообіг в тілі порушується. У підсумку доставляння поживних речовин в наші клітини обмежується. Чим краще кровопостачання – тим повільніше старіє тіло і навпаки. Тому важливо бути фізично активним: як по життю, так і робити розминку в офісі.
Насправді це не так складно: щогодини роботи встати, пройтися, "розігнати" кров, пройшовши пішки сходами, а не використовуючи ліфт. Щоб кровообіг завжди був у нормі, періодично ходити до сауни і на масаж.
А який спорт або активність підходить для здоров'я спини?
Зберегти спину здоровою допоможе активність, в якій:
- пропрацьовуються глибокі м'язи,
- використовуються компоненти статики,
- тіло навантажується симетрично.
Таким вимогам відповідає не так вже й багато видів фізичної активності. І в топі таких активностей – плавання. Також корисна для спини йога: вона дає м'яке розтягнення м'язів, зміцнюючи всі тканини нашого тіла рівномірно і системно.
Прокачати м'язовий каркас допомагають танці, а якщо ви хочете чогось більш потужного і активного – спробуйте скелелазіння. Або, як лайт-варіант – періодично висіти на турніку чи брусах. Тоді відбувається декомпресія хребта, він плавно розтягується.
А як щодо бігу – він не корисний для спини?
Біг зараз дуже популярний, та при вже наявних проблемах з суглобами ситуація може погіршитися. Взагалі при заняттях бігом (втім, за будь-якої активності, якщо ви раніше ніколи нічим не займалися) важливо проконсультуватися з ортопедом чи остеопатом.
При проблемах з хребтом може бути показана скандинавська ходьба: вона забезпечує більш м'яке скручування корпусу. Взагалі для здоров'я хребта потрібен потужний м'язовий каркас навколо нього. Інакше правильне положення хребта не забезпечується.
Чи можна зміцнити спину в спортзалі?
Наша спина складається з чотирьох м'язових шарів, а хитаючи спину в спортзалі загалом забезпечується рельєфність м'язів верхнього шару. Це безумовно красиво, але, щоб стабілізувати хребет – недостатньо. Важливо зміцнювати глибокі м'язи: в цьому допоможе лікувальна фізкультура.
Знову ж, підібрати комплекс краще з фахівцем, який оцінить ваш стан здоров'я і дасть рекомендації.
Пам'ятайте! За будь-якої активності навантаження можна давати тільки, попередньо розігріваючи м'язи. Інакше ви ризикуєте заробити травму не тільки м'язів, але і хребта або інших суглобів. І важливий момент – це зручні меблі в офісі та вдома.
Як організувати робочий простір, щоб підтримати спину?
Важливо, щоб робочий стіл був на рівні сонячного сплетіння, лікті вільно і без напруги розташовувалися на столі, а світло падало зліва. Підтримати здоров'я спини можна за допомогою ергономічних крісел з ортопедичними спинками:
Таке крісло допоможе підтримати природний S-подібний прогин у спині, та однаково зона таза і судини ніг залишаються перенапружені.
Ще добре використовувати стільці-сідла (вони також корисні і для чоловічого здоров'я). Такі стільці фізіологічно більше підходять і для хребта, і для таза.
Допоможе підтримати здоров'я спини стілець-куля (фітбол) – цей гаджет не перетискає тазові судини.
Добре розвантажити таз і поперек допоможе колінний стілець – незважаючи на назву, на коліна тут припадає не більше 15-20% ваги тіла, решта залишається на сідничні кістки. І наостанок: зверніть увагу на подушку і матрац – їх слід вибирати в ортопедичних салонах.
Тоді вашій спині буде забезпечений повноцінний відпочинок і нормальне фізіологічне положення під час сну.
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