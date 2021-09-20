Як зняти біль у спині та шиї – 4 розслаблюючі вправи

Зняти біль у спині і розслабити шию самостійно можна, роблячи вправи / Фото: freepik.com
Сидяча робота, незручні подушка і матрац, неправильне положення під час сну можуть викликати постійні болі у спині і шиї. Які ще чинники викликають біль в спині і шиї, що робити і як позбутися від болю в домашніх умовах – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.
Чому може боліти спина у здорових людей?
Навіть якщо у вас немає захворювань опорно-рухового апарату, то скутість і обмеження в русі може з'являтися після тривалого знаходження в положенні сидячи Це призводить до дискомфорту і викликає м'язово-скелетну біль.
Тому так часто болить спина і шия у офісних працівників .Звичайно ж важливо користуватися зручними меблями, а також спати на зручному ліжку, матраці і подушці: інакше можна прокинутися вже з болем в спині.
Має значення і положення, в якому людина спить: так, сильно закинута назад голова може бути причиною болю в шиї з ранку. А звичка спати на животі з рівними ногами може призводити до болів в попереку. Полегшити такий дискомфорт допоможуть нескладні вправи.
Коли краще робити вправи для спини і шиї?
Все більше наукових досліджень підтверджують ефективність йоги, тай-чи, медитацій, стретчинга перед сном, особливо рекомендовані такі вправи людям, задіяним на сидячій роботі. Наприклад, стретчинг допоможе зберегти рухливість суглобів і не дати "застоятися" м'язам.
Якщо правильно навантажувати м'язи за допомогою вправ, то напруга в них зніметься, знизиться хворобливість, людина відчує легкість і тепло. Все більше медичної інформації говорить про те, що саме вечірні вправи допоможуть розслабити м'язи, знизити рівень побутового стресу і допомогти заснути.
Які вправи полегшать біль у спині і шиї
Робити вправи, особливо інтенсивні, не рекомендується, якщо до вашого сну залишається менше години. інакше якість сну може постраждати . Також ніхто не відміняв ранкову розминку або можна використовувати можливість розім'ятися в обідню перерву, якщо дозволяють умови.
Данило Якубовський підготував комплекс таких вправ, який особисто демонструє. Так, розслабити шию і зняти больові відчуття можна за допомогою вправи з рушником :
Повороти тулуба допоможуть зняти біль в спині і попереку, виконувати вправу слід в кожну сторону кілька разів.
Лежачи на спині і роблячи по черзі повороти із зігнутою у коліні лівою, потім правою ногою, можна допомогти попереку.
Вправа на вигинання спини допоможе розслабити м'язи і зняти хворобливість в різних відділах спини, а також в шиї.
Якщо ж біль у спині заважає вам заснути досить довго, то важливо звернутися до фахівця: він допоможе знайти причину і підказати правильний шлях для її усунення.
Коли потрібно терміново звертатися до лікаря?
Про те, що сидячий спосіб життя негативно діє на спину і здоров'я в цілому, говорять і дослідження.
Якщо хворобливість не залежить від руху шиї або тулуба, ви відчуваєте скутість довше, ніж півгодини – то не затягуйте з візитом до лікаря. Також термінового звернення за медичною допомогою вимагають:
- оніміння ніг (однієї ноги),
- пальців на руках і ногах,
- області промежини,
- помітна м'язова слабкість в обох (або одній) руках або ногах.
Нагадаємо, що раніше ми писали, як завжди біль у спині – це симптом міжхребцевої грижі. .