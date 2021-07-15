Як розвеселити малюка в дорозі, розвиваючи його мову – порада лікаря Комаровського

Євген Комаровський запропонував три усні гри, з якими дорогою на дачу або подорожуючи дитина не тільки буде зайнята, а й зможе розвивати свою мову

На прогулянці або по дорозі на дачу можна грати в усні розвиваючі ігри / Фото: Сьогодні

Як зайняти дитину під час поїздки до моря або дорогою на дачу, щоб вона не нудьгувала, та ще і з користю? Пограйте з нею в три усні гри, які розвеселять всю сім'ю і допоможуть малятам (та й дорослим) вміти говорити краще. Що це за корисні ігри – розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

Взагалі, щоб дитина добре говорила, потрібно починати з нею спілкуватися якомога раніше, відзначає педіатр. А натренувати і розвинути не тільки мовлення, а й мислення дитині допоможуть ігри, для яких не потрібні спеціальні іграшки.

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Гра "Ви поїдете на бал" допоможе скоротити час і змусить думати

Завдання ведучого – спровокувати учасників гри розсміятися, а також сказати слова "так", "ні", "чорний", "білий". Починається з класичного запитання: "Ви поїдете на бал?" Якщо дитина відповість "так" або "ні", то вона програла. Відповідати потрібно: "Можливо", "Звичайно" тощо.

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Потім вже справа вашої фантазії – змусити дитину мислити і не сказати заборонене слово. Наприклад, на запитання "А ви поїдете на кареті або верхи на візнику?" дитині важко не засміятися. І так по колу, ведучі й гравці міняються місцями.

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Гра "на букву "П" розвиває і мовлення, і мислення

Принцип гри – як у "Крокодила", коли одна людина загадує слово іншій, але та має не жестами показати, а пояснити глядачам словами тільки на букву "П", що ж за слово йому загадали, допоки його не відгадають. Ведучий, який загадав слово, може підкидати гравцям асоціації, які допоможуть розгадати слово, але всі вони мають починатися з літери "П", або коментувати: "Поруч" (якщо майже вгадав), або "Погано" (якщо взагалі неправильно).

Розвивальна гра "Вгадай слово" для всієї родини

Ведучий загадує слово (іменник) і називає тільки його першу букву. Гравці з'ясовують, що це за слово за допомогою запитань. Наприклад, загадали слово "балет", і ведущий назвав букву "Б". Гравці запитують: "Це тварина?", а ведучий має відповісти, згадавши слово з буквою "Б", наприклад: "Ні, це не білка".

За допомогою усних ігор можна провести час з користю, а не просто весело / Фото: unsplash.com

Якщо хтось каже: "Це танець чи хореографія?", то ведучий може сказати "Ні, це не бачата" і гра може продовжитися. Коли у ведучого закачуються слова і він не може відповісти, щоб використовувати слово на букву "Б", він здається і міняється місцем із тим, хто загадав слово.

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