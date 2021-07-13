Як розпізнати енетровірус і захистити дитину – відповідь доктора Комаровського

Євген Комаровський нагадав батькам, які віруси найчастіше атакують малюків, як їх розпізнати і що робити, щоб дитина не заразилася

Поганий апетит, температура, висип на руках, ногах і в роті - так проявляються ентеровіруси у дітей / Фото: Сьогодні

Поганий апетит, температура, висип – так проявляються ентеровіруси і вірус Коксакі, якими дуже часто інфікуються діти до 5 років. Як зрозуміти, що у дитини вірусна інфекція і що робити, щоб малюк не захворів цими та іншими вірусними захворюваннями – розповів відомий дитячий лікар Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі .

Якими вірусними інфекціями часто хворіють діти

Ентеровірус 71 (EV 71), вірус Коксакі і еховірус – це група вірусів, які відносяться до збудників ентеровірусних інфекцій і дуже часто вражають малюків в віці до 5 років. Хоча іноді хворіють і діти від 5 до 10 років.

Часто батьки приймають таку вірусну інфекцію за застуду: малюк стає млявим, слабким, у нього підвищується температура і пропадає апетит. Але ентеровірусна інфекція також може проявлятися хворобливими ранками в роті, висипом (червоного кольору, іноді з пухирями) на сідницях, ногах і руках, статевих органах. Ці віруси ще називають "рука-нога-рот", тому що проявляються вони характерним висипом на цих ділянках тіла.

Заразитися можна при контакті з хворою людиною, кашлі, чханні, а також контакті з поверхнями, зараженими ентеровірусами.

Якщо дитина захворіла, то лікуванням повинен займатися педіатр. А щоб знизити ймовірність зараження ентеровірусами, лікар Комаровський рекомендує дотримуватися простих правил профілактики.

Як захистити дитину від зараження ентеровірусами

Уникайте самі контактів з хворими людьми, і стежте, щоб дитина не грала з дітьми, у яких явні ознаки захворювання – нежить, кашель, висип на тілі. А також:

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Коли самі кашляєте, закривайте рот. Намагайтеся менше торкатися обличчя, особливо брудними руками.

Дезинфікуйте поверхні в будинку, частіше мийте руки з милом самі і привчайте до цього дитину.

Якщо захворіли, то залишайтеся вдома.

Харчуйтеся самі і годуєте дитину збалансованою, здоровою їжею.

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