Як проявляється метеозалежність і чи можна її позбутися

Мігрень, стрибки тиску при зміні погоди - це прояви метеозалежності, позбутися якої можна / Фото: freepik.com
Дедалі більше українців скаржаться на погане самопочуття під час різких перепадів погоди, проте навіть звернувшись до лікарів, не одержують чіткого діагнозу. У програмі "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 6:30 на каналі "Україна", ведучі Григорій Герман і Марія Мельник з'ясували, на що вказують прояви метеозалежності та як полегшити самопочуття через зміни погодних умов.
У вітряну погоду дошкуляють мігрені, а від різкого потепління перепади тиску – це прояви метеозалежності.
Метеозалежність як окремий діагноз не виділяється міжнародною класифікацією хвороб. Тобто лікарі не можуть визначати це явище як діагноз, але це можуть бути симптоми, з якими стикається безліч людей, – пояснив сімейний лікар Віталій Щуренко в ефірі каналу "Україна".
Для того щоб організм краще реагував на стресові ситуації, однією з яких може бути різка зміна погоди, потрібно займатися спортом, приймати контрастний душ, – радить лікар.
Дуже часто помилкою людей, які страждають на метеозалежність, є те, що вони забувають головне – певна хвороба є причиною сильної реакції їх на погоду та її зміни. Тому насамперед слід вилікувати свої хронічні недуги, і тоді метеозалежність може взагалі зникнути з вашого життя, – коментує Віталій Щуренко у програмі "Ранок з Україною".
Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".
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