Як продовжити молодість шкіри у холоди – 5 лайфхаків від косметолога

Продовжити молодість шкіри в холоди та заощадити час допоможе догляд домашніми засобами / Фото: Колаж: Сьогодні
Взимку наша шкіра особливо потребує турботи, але у щоденному кругообігу справ не завжди вистачає часу на повноцінний догляд та процедури. Які прості лайфхаки допоможуть підтримати шкіру взимку, – розповіла косметолог. Яна Коркодим .
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Не варто цього робити, якщо ви забуваєте користуватися зимовими кремами з SPF. Луше знімайте рукавички та підставляйте сонцю долоні . Така "засмага" теж працює. Також важливо взимку одягатися за погодою – деякі одягаються надмірно тепло, потіють, потім "глушать" запах поту антиперспірантами. Але взимку варто дати шкірі від них відпочити.
Навіщо давати шкірі відпочивати від дезодорантів?
Взимку ми набагато менше пітніємо (якщо, звичайно, не одягати на себе купу одягу і не "томитися" в ньому потім у транспорті), ніж улітку, тому бажано дати відпочити шкірі від дезодорантів . Особливо від антиперспірантів. Антиперспірант – лікарський засіб, який блокує протоки потових залоз, таким чином зменшує виділення поту.
Ці засоби особливо актуальні у спеку, коли шкіра швидко забруднюється та сильно потіє. Взимку обмежтеся як мінімум дезодорантами, ці косметичні засоби вбивають бактерії, що заселяють нашу шкіру, не блокуючи потові залози. Саме завдяки продуктам життєдіяльності бактерій піт має такий неприємний запах .
А як позбутися запаху поту в домашніх умовах?
Сильний неприємний запах викликають саме продукти життєдіяльності бактерій, які можна прибрати ранковою гігієною. Також при ідеальній, гладкій шкірі, без висипу та прищів ми позбавляємо бактерії ідеальних умов для розмноження. Тому замінити дезодорант допоможе регулярне скрабування пахвових западин, робити процедуру рекомендується не частіше 2-3 рази на тиждень.
Подбати важливо не тільки про шкіру пахв, але насамперед – обличчя, оскільки наше обличчя більше за інші ділянки шкіри страждає від морозу і холодного вітру.
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Як я роблю – заварюю міцний концентрований чай, спочатку потрібно нагріти чашку окропом, потім наспати чистий натуральний чай – без есенцій і так далі, – каже Яна Коркодим, – Або можна листя ромашки, трав'яний чай. Води беріть трохи, настояти слід на кілька хвилин, потім можна трохи відлити в іншу ємність, опускаєте в неї ватний диск, промиває очі теплим настоєм.
Цим же ватним спонжем можна протерти обличчя тоді ранковий тонік наносити вже не потрібно. Дайте чаю висохнути природним способом та нанесіть ваш денний крем. А заварку, що залишилася, розведіть окропом до потрібної вам консистенції – і ранковий чай готовий!
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