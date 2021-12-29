Як продовжити молодість шкіри у холоди – 5 лайфхаків від косметолога

Продовжити молодість шкіри в холоди та заощадити час допоможе догляд домашніми засобами / Фото: Колаж: Сьогодні

Взимку наша шкіра особливо потребує турботи, але у щоденному кругообігу справ не завжди вистачає часу на повноцінний догляд та процедури. Які прості лайфхаки допоможуть підтримати шкіру взимку, – розповіла косметолог. Яна Коркодим .

Яна Коркодім / Фото: пресслужба

Реклама

У холоди нам не вистачає сонця, а разом із ним – вітаміну D. Що відбивається на стані шкіри . А ще взимку потрібно давати шкірі відпочити від косметичних засобів, особливо від дезодорантів та антиперспірантів. І не надто старатися з популярним фейсбілдингом, надивившись роликів з ютуба: некоректні вправи та масаж можуть розтягнути шкіру, яка взимку і так стає більш чутливою.

Як взимку отримати вітамін D правильно

Багато хто приймає вітамінні комплекси в зимовий час, але вітамін D – це елемент, який виробляється під впливом ультрафіолету у шкірі. Тому, коли випадає сонячний зимовий день, можна використовувати його для отримання вітаміну D. Основна помилка, яку багато хто робить – це підставляти зимовому сонцю обличчя.

Щоб взимку отримати вітамін D, постачаєте сонцю не обличчя, а долоні / Фото: freepik.com

Реклама

Не варто цього робити, якщо ви забуваєте користуватися зимовими кремами з SPF. Луше знімайте рукавички та підставляйте сонцю долоні . Така "засмага" теж працює. Також важливо взимку одягатися за погодою – деякі одягаються надмірно тепло, потіють, потім "глушать" запах поту антиперспірантами. Але взимку варто дати шкірі від них відпочити.

Навіщо давати шкірі відпочивати від дезодорантів?

Взимку ми набагато менше пітніємо (якщо, звичайно, не одягати на себе купу одягу і не "томитися" в ньому потім у транспорті), ніж улітку, тому бажано дати відпочити шкірі від дезодорантів . Особливо від антиперспірантів. Антиперспірант – лікарський засіб, який блокує протоки потових залоз, таким чином зменшує виділення поту.

Взимку обмежтеся як мінімум дезодорантами, а не антиперспірантами, а краще взагалі дати шкірі відпочити / Фото: freepik.com

Реклама

Ці засоби особливо актуальні у спеку, коли шкіра швидко забруднюється та сильно потіє. Взимку обмежтеся як мінімум дезодорантами, ці косметичні засоби вбивають бактерії, що заселяють нашу шкіру, не блокуючи потові залози. Саме завдяки продуктам життєдіяльності бактерій піт має такий неприємний запах .

Взимку взагалі можна обійтися без дезодоранту, наприклад – спробувати після ранкового душу протирати пахвові западини хлогексидином – але тільки зранку не більше.

А як позбутися запаху поту в домашніх умовах?

Сильний неприємний запах викликають саме продукти життєдіяльності бактерій, які можна прибрати ранковою гігієною. Також при ідеальній, гладкій шкірі, без висипу та прищів ми позбавляємо бактерії ідеальних умов для розмноження. Тому замінити дезодорант допоможе регулярне скрабування пахвових западин, робити процедуру рекомендується не частіше 2-3 рази на тиждень.

Для цього знадобиться вимити гелем або пінкою пахвові западини, потім злегка вологими пальцями, вмоченими в сіль великого помелу, проскрабувати вологу шкіру пахв. Звичайно, процедура не робиться на свіжовибриті пахви або наявні на шкірі ранки.

Подбати важливо не тільки про шкіру пахв, але насамперед – обличчя, оскільки наше обличчя більше за інші ділянки шкіри страждає від морозу і холодного вітру.

Як підтягти м'язи обличчя та освіжити шкіру в домашніх умовах?

Замість витратного часу для фейсбілдингу (але професійним процедурам у спеціаліста – зелене світло), для підтягнення м'язів обличчя намагайтеся їсти більш тверду їжу. При цьому ретельно її пережовуючи саме корінними зубами, спочатку жуйте на один бік, потім – на інший, жувати двома навряд чи вдасться. З користю для здоров'я та краси використовуємо перекушування: жуємо волоські або інші горіхи, зелені яблука і так далі.

Спонжем, змоченим у чаї, можна протерти обличчя, тоді наносити ранковий тонік вже не потрібно / Фото: freepik.com

А ще вранці можна використовувати чай як для напою до сніданку, так і замість тоніка . Після пробудження та вмивання протирайте очі настоєм ранкового чаю, тільки свіжого. Це допомагає прокинутися, підбадьоритися і тонізує шкіру біля очей.

Як я роблю – заварюю міцний концентрований чай, спочатку потрібно нагріти чашку окропом, потім наспати чистий натуральний чай – без есенцій і так далі, – каже Яна Коркодим, – Або можна листя ромашки, трав'яний чай. Води беріть трохи, настояти слід на кілька хвилин, потім можна трохи відлити в іншу ємність, опускаєте в неї ватний диск, промиває очі теплим настоєм.

Цим же ватним спонжем можна протерти обличчя тоді ранковий тонік наносити вже не потрібно. Дайте чаю висохнути природним способом та нанесіть ваш денний крем. А заварку, що залишилася, розведіть окропом до потрібної вам консистенції – і ранковий чай готовий!

Також читайте "Як доглядати за ногами та стопами взимку".