Як правильно зберігати сир у холодильнику і морозилці

Як правильно зберігати сир / Фото: freepik.com

Ви принесли додому чудовий домашній або фермерський сир, з упевненістю, що він буде придатним тривалий час. Це не так. Бажано використати його найближчі дві доби. Магазинний зберігається трохи більше, але все одно потрібно стежити за ним. А якщо ви відчули неприємний запах, зміни в консистенції та кольорі, то сир не придатний до вживання. Сир, як і деякі інші продукти, можна зберігати в морозилці. Тоді його термін придатності розтягнеться до 20 днів. Отже, як правильно зберігати сир – читайте нижче.

Як правильно зберігати сир у холодильнику

Домашній сир зберігається не більше 2 діб за температури від 0 до +3 градусів. Магазинний збереже свої якості і не зіпсується від 3 до 5 днів за температури від 0 до +6 градусів. Йдеться про час після відкриття упаковки.

Експерти радять зберігати фермерський сир в емальованій чи скляній ємності із щільною кришкою. Також добре зберігає якість сиру харчова фольга.

Якщо хочете з`їсти сир у чистому вигляді, то це потрібно зробити одразу ж, щойно ви принесли його додому. Уже наступної доби і домашній, і магазинний (коли розкрита упаковка) сир бажано використовувати в сирниках, варениках, запіканках.

Також терміни зберігання залежать від жирності сиру. Знежирений зберігається найдовше.

Щоб дуже незначно продовжити термін зберігання жирного сиру, на дно ємності покладіть шматочок цукру. Цукор, до того ж, трохи покращить смак продукту.

Побачили найменші зміни у "зовнішності" сиру – кислий, тухлий запах, слизову консистенцію, зміни в кольорі – сир зіпсувався.

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Як зберігати сир у морозилці

За -18 градусів сир може зберігатися 20 днів / Фото: Pixabay

Щоб заморозити продукт, потрібен герметичний контейнер і тонка чиста натуральна тканина. Перед заморожуванням сир потрібно віджати від рідини і помістити в контейнер, дно якого застелене тканинною серветкою. Найкраще для заморозки підходить зернистий сир.

Середня температура наших морозилок -18 градусів, за таких умов сир може зберігатися 20 днів.

Розморожувати сир потрібно спочатку в холодильнику та одразу ж його вжити. Повторна заморозка небажана.

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