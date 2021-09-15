Як повторити б'юті-образ Ріанни на Met Gala 2021

Ріанна на червоній доріжці Met Gala 2021 / Фото: instagram.com/fentybeauty, instagram.com/bulgari/

Ріанна довела, що вона справжня королева балу Інституту костюма, з'явившись на червоній доріжці Met Gala 2021 разом з бойфрендом A$AP Rocky в приголомшливих вбраннях.

Для світського виходу співачка вибрала велике чорне плаття з кутюрної колекції Balenciaga. Монохромний образ артистка підкреслила шапкою, яку одягла поверх сліпучих прикрас c діамантами від Bulgari.

Загальна вага дорогоцінних каменів в образі зірки склала 267 карат.

/ Фото: instagram.com/bulgari/

Драматичності образу Ріанни додав макіяж – осінні відтінки лаванди, сливи і золота. Над мейкапом співачки працював глобальний візажист Fenty Beauty Гектор Еспіналь.

Макіяж знаменитості був бездоганним. Гектор використовував комбінацію бронзатора і рум'ян, а також закріплюючу пудру.

Ми вирішили розібратися, за допомогою яких б'юті-засобів можна повторити образ зірки.

/ Фото: instagram.com/bulgari/

Перед нанесенням косметики візажист використовував очищуючі, тонізуючі, освітлюючі і зволожуючі засоби.

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Після чого наніс тональну основу, бронзатор, рум'яна і пудру.

Для приголомшливого блідо-лілового макіяжу очей Ріанни Гектор використовував палетки тіней для повік, плюс два олівця для очей. Після нанесення пігментованого хайлайтера в трьох різних відтінках, Еспіналь завершив образ співачки за допомогою туші для вій.

/ Фото: instagram.com/bulgari/

Брови співачки були нафарбовані двома відтінками олівця для брів і закріплені стайлером. Найефектніший штрих образу drama queen – насичено-бордовий колір губної помади.

Топ-13 косметичних засобів :

/ Фото: Yves Rocher, Mary Kay®

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