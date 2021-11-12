Як отримати колаген для краси шкіри і чи варто витрачатися на біодобавки

Отримати колаген для шкіри та волосся можна із сапліментів, а чи варто витрачатися на біодобавки – особиста справа кожного / Фото: Колаж: Сьогодні
Не тільки краса та молодість шкіри , а також стан волосся, нігтів, еластичність наших зв'язок залежить від білку колагену. Чому цей компонент важливий саме для жінок і чи потрібно приймати колаген додатково – допоміг розібратися спортивний фармаколог, методист-викладач ТЦ "Академія фітнесу України" Ігор Бабенко .
Колаген – що це і для чого він потрібний?
Колаген входить до складу більшості тканин, це структурний білок, який забезпечує міцність і пружність шкіри, суглобів, нігтів, волосся, кісток, зв'язок. Також колаген допомагає швидше відновитися тканин після травми або операції, прискорюючи процес регенерації.
Тому часто додатково приймати колаген рекомендують спортсменам, які мають велике навантаження на суглоби, людям після операційного лікування, коли був розрив зв'язок. Цей білок важливий і потрібний усім, але особливо – жінкам після 30 років, які хочуть зберегти молодість і красу шкіри, нігтів та волосся.
Адже з віком вміст колагенових волокон в організмі знижується, з'являються зморшки, шкіра стає більш сухою і в'ялою. Тому індустрія краси активно використовує колаген у масках для обличчя, шампунях, кремах та інших косметологічних засобах.
Чи обов'язково пити колаген чи є продукти з ним?
Приймати колаген чи ні додатково, це особистий вибір кожного. Цей білок виробляється нашим організмом і краще засвоюється за достатньої кількості вітаміну С.
Хочете отримати колаген із натуральних продуктів – доведеться "налягати" на холодець чи інші страви з желатином. Оскільки найпростіша і дешева форма колагену – це желатин . Але той же желатин – продукт, який виготовляється з хрящів тварин.
Питання "натуральності" харчових сапліментів, яке турбує багатьох, для мене не зовсім зрозуміле, – каже Ігор Бабенко, – У нас у суспільстві взагалі спотворене поняття натуральності, тобто випити вітаміни – не натурально, а пляшку алкоголю – натурально? Колаген краще працює, коли ми приймаємо його додатково як добавку, лише заповнюючи дефіцит цього білка, який наш організм з віком виробляє вже в меншій кількості.
Тому ви можете приймати колаген або в капсулах, або в порошку – справа особистого вибору. Максимально економічніше та вигідніше приймати колаген саме в порошку.
А як приймати колаген правильно?
Нагадаємо, що ми раніше писали про важливість прийому Омега-3 для жінок.