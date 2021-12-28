Як схуднути і знизити "поганий" холестерин без ліків – дослідження

Схуднути та знизити «поганий» холестерин без ліків допоможуть екстракти бергамоту та артишоку / Фото: Колаж: Сьогодні
Харчові добавки з артишоками та бергамотом допомогли лише за 2 місяці знизити рівень шкідливого холестерину . А також значно зменшити окружність талії, пише журнал Nutrients .
Як знизити рівень холестерину без пігулок?
Артишок — рослина, яку не часто зустрінеш на українських полях, а ось бергамот відомий не лише як добавка до парфумерії. Цей цитрус чи його сік додають до інших соків, у результаті виходить справжня антиоксидантна "бомба". Італійські дослідники відзначають користь двох цих рослин для боротьби з зайвою вагою та шкідливим холестерином.
Так, рослинні препарати – природна альтернатива фармакологічним методам лікування, спрямованим на зниження гіперхолестеринемії, тобто високого рівня холестерину в крові . Шістдесят дорослих із надмірною вагою були поділені на дві групи: 30 з них отримували добавки з артишоками та бергамотом, а решта 30 – плацебо.
Які їсти артишоки і використовувати бергамот?
Добре знайому багатьом ефірну олію з бергамоту для прийому всередину не використовують, її додають у косметологічні креми, розслаблюючі ванни і т.д. Сам цитрус теж специфічний на смак, тому у чистому вигляді його мало їдять.
У кулінарії бергамот часто використовують для ароматизації страв, десертів, коктейлів, навіть алкогольних напоїв. Можна додавати сік із плоду бергамоту до інших фруктових соків.
Артишоки теж досить екзотичний для наших місць продукт, його їдять, відриваючи листки і мачаючи в соуси. Але в більшості випадків плоди все ж таки відварюють у воді з додаванням оцту чи лимонного соку.
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