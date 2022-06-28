Як підтримати дитину, яка отримала травму або ушкодження під час війни

Щоб підтримати дитину, яка отримала травму чи ушкодження під час війни, батькам самим важливо не відмовлятися від психологічної допомоги

Через обстріли російських агресорів страждають мирні люди, зокрема й ні в чому невинні діти. Щоб потерпілій дитині зуміти пережити травму, душевний та фізичний біль та жити далі, їй не обійтися без допомоги дорослих. Як підтримати таких дітей – розповіли у МОЗ України

Батькам насамперед потрібно впоратися самим, адже діти завжди відчувають батьківську розгубленість та тривогу. Звертайтеся за допомогою – є психологи у поліклініках, партнерські та волонтерські організації. Вчіться підтримувати дитину завжди, щоб вона була упевнена, що зможе обговорити з батьками всі питання, поділитися будь-якими переживаннями.

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Якщо ви не поясните дитині, що з нею відбувається, то вона накручуватиме себе, її думки будуть про найгірше

Також розмовляйте з дитиною щирим, спокійним голосом. Довіру сформувати та побудувати можливо лише на чесності, пам'ятайте це. Якщо ви не поясните дитині, що з нею відбувається, то вона буде накручувати себе, її фантазії та думки будуть про найгірший розвиток подій.

Не вивалюйте все одразу – дозуйте інформацію. Поступово пояснюйте, як змінилося її здоров'я, що потрібно буде лікуватись, проходити реабілітацію. Не перевантажуйте дитину деталями та подробицями, поступово розповісте більше з часом.

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Доведеться морально готувати дитину до змін, якщо вона втратила руку чи ногу. Важливо буде говорити про зміни в тілі, необхідність вчитися користуватися протезом, візком і т.д. Тому вам важливо разом обговорювати думки та почуття дитини, підтримувати постійний контакт.

Знайдіть способи відволікання дитини від ситуації, що відбулася, наприклад, через малювання, ведення щоденника, нове хобі тощо.

Знайдіть способи відволікання дитини від ситуації, що відбулася, наприклад, через малювання, ведення щоденника, нове хобі тощо. Важливо підтримувати коло спілкування вашого сина чи дочки не дати їм замкнутися у собі.

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Подбайте про те, щоб дитина залишалася на зв'язку з друзями та однолітками (смс, чати, відео, дзвінки тощо). Коли дитина буде готова прийняти гостей, друзі зможуть її відвідати. Підготуйте дитину до спілкування з однолітками. Вони неминуче запитають про те, що сталося, і чому дитина виглядає інакше. Тому відповіді на можливі питання краще заздалегідь продумати.

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