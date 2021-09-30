Як пережити ретро-Меркурій і зберегти здоров'я: покрокова інструкція

Хоча вчені заперечують зв'язок між ретроградністю планет і здоров'ям, в цей період дехто дійсно почувається гірше / Фото: Колаж: Сьогодні

Головне – не варто панікувати, ретроградний Меркурій не призводить до виникнення будь-яких захворювань: в цей період страждають комунікації між людьми. Починаються проблеми з терпінням, що, природно, позначається на емоційному тлі, особливо якщо людина схильна себе "накручувати". Як пережити період ретроградного Меркурія, залишаючись спокійним і не нашкодити власному здоров'ю, – розповіли наші експерти з психології та астрології.

Ретроградність планет – чи небезпечно це?

До ретроградного руху схильні час від часу не тільки Меркурій, але і інші планети. Насправді нічого кардинального не відбувається, планети, як і раніше, переміщаються навколо Сонця своїми орбітами: цей порядок встановлений самою природою і століттями не змінюється.

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Але в період ретроградності, якщо спостерігати ці планети з Землі, то здається, що вони обертаються назад. Такий ефект і називається ретроградністю, а виникає він через різні швидкості обертання планет навколо Сонця.

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Ретроградним Меркурій буде з 27 вересня по 18 жовтня / Фото: Depositphotos

Ретроградні періоди планет важливі для астрологів, оскільки вони вважають, що планети в період своєї ретроградності впливають на весь світ інакше, а на кожну окрему людину – індивідуально.

Чи небезпечний ретроградний Меркурій для здоров'я: думка астролога

Період ретроградності планет, цього разу Меркурія (з 27 вересня по 18 жовтня), вносить сум'яття в розуміння людьми один одного, пояснює експерт з Феншуй і майстер астропрогнозів Наталія Явон.

Наталія Явон / Фото: пресслужба

У цей період потрібно буде більше контролювати процеси, в яких берете участь: офісна та побутова техніка може ламатися частіше. Також можуть губитися документи і кореспонденція, посилки приходити пізніше. Звичайно ж, людина починає нервувати і на цьому тлі страждає її емоційне здоров'я.

У цей період не рекомендується проводити діагностику і медичні обстеження, оскільки виникає ймовірність, що лікар не зрозуміє, що насправді непокоїть пацієнта, – говорить Наталія Явон, – оскільки під впливом ретроградного Меркурія все відбувається трохи повільніше, в тому числі і комунікації з лікарями і іншим медперсоналом. Ось з чим пов'язані можливі проблеми ретроградного Меркурія і здоров'я.

Порада: запастися терпінням, бути уважнішими і частіше уточнювати, чи правильно вас зрозуміли; все перевіряти по кілька разів і не поспішати приймати рішення. Якщо є можливість, то не розпочинайте будь-який новий проєкт.

Ретроградний Меркурій не сприяє успіху в справах, людина частіше нервує, страждає її емоційне здоров'я / Фото: Pexels

Не варто зараз оформляти кредит або брати на себе інші фінансові зобов'язання, купувати дорогу техніку, подавати позов до суду – все може піти не так, як ви того очікували. Відповідно, "зіпсує" вам нерви, а емоційне здоров'я, як відомо, безпосередньо пов'язане зі здоров'ям фізичним.

Але від ретро-Меркурія є й користь: в це період добре завершити вже розпочатий проєкт, виправити недоробки, навести порядок в старих справах, відновити давні зв'язки. А не нервувати, не стресувати і зуміти залишатися терпимим допоможуть рекомендації психотерапевта.

Як підтримати психіку в період ретро-Меркурія: думка психотерапевта

Людська психіка має вибірковий характер: ми концентруємося на тому, що для нас зараз важливо, пояснює кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко.

Марина Діденко / Фото: пресслужба

Коли ми хвилюємося і нас поглинає почуття тривоги, ми намагаємося себе втішити. У гороскопах, зазвичай, написано щось заспокійливе або там можна знайти те, що втішить, тому що гороскопи бувають різні. І це дає надію.

В період стресу наше мислення намагається нас стабілізувати і ритуали прекрасно в цьому допомагають, а гороскоп – це теж своєрідний ритуал. Також нам підсвідомо завжди хочеться розділити з кимось відповідальність за те, що відбувається у нас в житті.

І в гороскопі можна знайти пояснення певних подій і відчути полегшення – це не я винен/винна, а Всесвіт або ретроградний Меркурій.

Ця теорія не доведена і багато вчених її заперечують, але суть все одно залишається незмінною, в якийсь період людина відчуває себе гірше, – каже Марина Діденко, – і в цей момент нам може знадобитися більше сил для звичних речей. Що ж робити?

По перше, я рекомендую планувати: коли у нас є певний список справ, ми можемо на ньому концентруватися і, виконуючи його, ще й отримувати "психологічне" задоволення, що у нас щось виходить.

Корисні поради, як залишатися психологічно стабільним

Все другорядне можна відкласти на потім, коли самопочуття буде кращим. Тут важливо дозволити собі зосередитися на головному, щоб у вас всередині не було докорів, почуття провини, що ви щось не робите. Тому що це теж забиратиме багато енергії.

По-друге, дайте собі трохи спокою і подбайте про себе, можливо, це сигнал вашого організму, що він втомився і хоче відпочити. Заваріть чай, включіть улюблену музику, сходіть до спортзалу або на масаж. Процес уповільнення дасть вашому організму можливість адаптуватися до подій в природі.

Заваріть чай, включіть улюблену музику – дайте собі трохи спокою / Фото: Depositphotos

По-третє, подбайте про свій емоційний стан заздалегідь. Не секрет, що якщо людина щаслива, у неї добре працює ендокринна система і виробляються так звані "гормони щастя". Тоді вам легше буде переносити всі негаразди.

Тому оточіть себе тим, що дарує вам радість і відчуття щастя кожен день, чим більше ви будете наповнені позитивом, тим легше ваш організм реагуватиме на природні зміни.

Також важливо мати підтримку: іноді ми недооцінюємо, скільки людей поруч з нами хочуть допомогти. Якщо, здається, що всі навколо проти вас, то попросіть про допомогу когось із близьких, друзів, колег. Навіть сам факт, що ми не одні, може полегшити відчуття "загострення".

А які техніку самомотивації допоможуть, якщо підтримки немає?

Якщо такої можливості немає, то спробуйте все раціоналізувати і придумати покроковий план. Коли ми думаємо про все і відразу нас це лякає, і здається, що весь світ проти нас. Візьміть листок паперу і випишіть все, що вам потрібно зробити, або де є факапи в даний час.

Спробуйте розписати 1-2 кроки, які наблизить вас до вирішення проблеми / Фото: freepik.com

Далі спробуйте написати 1-2 кроки, які наблизять вас до вирішення цього питання або хоча б допоможуть зрушити з місця. Тут уважно напишіть не як вирішити конкретну ситуацію, а саме як почати рухатися в напрямку вирішення. Також дивіться відео, як піднімають собі настрій після важкого дня українські зірки.

Іноді ми "закопуємося" через відчуття глобальності і коли починаємо ділити "слона на шматочки", виявляється, що його так легше з'їсти. Це, звичайно, всім відома фраза, але вона допомагає в багатьох ситуаціях, коли ми ділимо щось велике. І коли ми поділяємо щось велике, що на нас лягає, на маленькі кроки, нам стає легше з цим впоратися.

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