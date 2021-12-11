Як пережити кризу середнього віку – поради психолога

Криза середнього віку: що це та як пережити / Фото: freepik.com
Емоційний стан, який людина відчуває у віці від 30 до 50 років, пов'язаний з переоцінкою життєвого досвіду, здатен ввести у глибоку депресію. Ми починаємо думати, що життя минає, а старість не за горами.
Провідна постійна рубрика "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Олена Адамова розповіла, як проходить криза середнього віку у жінок та чоловіків і як швидко та легко його подолати.
Криза середнього віку – досить нелегкий період, особливо для чоловіків. Жінки відчувають це років у 30 і проживають кризу трохи довше. А ось у чоловіків він починається з 40, адже вони дуже погано приймають цю цифру і почуваються неуспішними, старіючими, але вже через 2-4 тижні повертаються до звичайного життя, – коментує психолог.
Як допомогти
Щоб допомогти чоловікові прийняти вік і швидше вийти зі стану депресії слід:
30 років для жінки та 40 для чоловіка – те саме, що криза підліткового віку. Але всі проходять його легко та безболісно, якщо мають підтримку сім'ї, якщо є успіхи та досягнення. Можливо, ви даремно себе накручуєте, – розповіла експерт.
Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна" .
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