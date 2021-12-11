Як пережити кризу середнього віку – поради психолога

Криза середнього віку: що це та як пережити / Фото: freepik.com

Емоційний стан, який людина відчуває у віці від 30 до 50 років, пов'язаний з переоцінкою життєвого досвіду, здатен ввести у глибоку депресію. Ми починаємо думати, що життя минає, а старість не за горами.

Провідна постійна рубрика "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Олена Адамова розповіла, як проходить криза середнього віку у жінок та чоловіків і як швидко та легко його подолати.

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Криза середнього віку – досить нелегкий період, особливо для чоловіків. Жінки відчувають це років у 30 і проживають кризу трохи довше. А ось у чоловіків він починається з 40, адже вони дуже погано приймають цю цифру і почуваються неуспішними, старіючими, але вже через 2-4 тижні повертаються до звичайного життя, – коментує психолог.

Як допомогти

Щоб допомогти чоловікові прийняти вік і швидше вийти зі стану депресії слід:

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дякувати за те, що для вас робить коханий;

схвально оцінювати його досягнення;

нагадувати чоловікові про його сильні та позитивні риси;

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залучати чоловіка до спортивних ігор, де треба долати перешкоди – нехай він відчує себе переможцем.

30 років для жінки та 40 для чоловіка – те саме, що криза підліткового віку. Але всі проходять його легко та безболісно, якщо мають підтримку сім'ї, якщо є успіхи та досягнення. Можливо, ви даремно себе накручуєте, – розповіла експерт.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна" .

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