Як жінкам знайти роботу в IT-індустрії – безкоштовні курси та можливість працевлаштування

Платформа “Будь” для українок / Фото: Колаж: Сьогодні
Через агресію РФ 4,8 млн українців втратили роботу. Організація INSCIENCE створила платформу "Будь" для допомоги жінкам, які хочуть розпочати кар’єрний шлях в ІТ та креативній індустрії. Про це повідомили на сайті проєкту.
БУДЬ – це відповідь на цей виклик. Організація INSCIENCE, яка популяризує науку, створила платформу, яка стане вашою путівницею і помічницею, вашим плечем і підтримкою на професійному шляху, – пишуть на сайті платформи.
Ментори та фахівці з провідних компаній України навчатимуть жінок особисто та допоможуть знайти роботу.
Платформа "Будь" актуальна для українок які:
- Тимчасово переїхали в інше місто України та шукають роботу онлайн.
- Перебувають за кордоном та шукають нову роботу.
- Втратили роботу та в пошуках нових можливостей.
На платформі зможете:
- Дізнатися про можливості у сфері ІТ та креативній індустрії (як розпочати кар’єру, перекваліфікуватися чи продовжити розвиток).
- Взяти участь у форматі спринт (ментори допоможуть скласти резюме, мотиваційний лист та підготують до співбесіди).
- За 3 місяці підвищити кваліфікацію, здобувши навички та стати затребуваними.
- Пройти освітній курс та отримати список ресурсів для пошуку роботи в Україні та за кордоном.
Реєстрація триватиме до 14 червня за посиланням. Консультують охочих на пошті – bud@inscience.io.
Нещодавно ми розповідали, що в Туреччині складно знайти роботу українкам.