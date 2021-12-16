Підсумки 2021 року: Україна у ТОП-5 рейтингу Pornhub

Україна лідирує у рейтингу Pornhub / Фото: Колаж: Сьогодні

Pornhub представив восьмий щорічний звіт щодо користування сервісом. Автори назвали найактуальніші тенденції, терміни, теми та пошукові запити за 2021 рік. Також підсумки року підвела компанія Apple – назвала 10 найкращих подкастів.

Отже, темою №1 у 2021 році на Pornhub став хентай. За ним іде романтика, груповий секс, фітнес, обмін, челендж, трансгендер, готи, сусіди. Десяте місце дісталося навчальним роликам, наприклад, як надіти презерватив або знайти точку G.

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У японській культурі хентай може позначати будь-який вид сексуального фетишу. Але в усьому світі він часто описується як порнографічна форма аніме, стиль японського кіно та телевізійної анімації.

– пояснюють у Pornhub.

У ТОП-5 категорій – японське, лесбійка, хентай, MILF, секс утрьох та інші. Крім цього, у 2021 активній зріс інтерес аудиторії до таких категорій: бісексуальний чоловік, великі сідниці, жіночий оргазм, оргія та інші. Стосовно сторінки Pornhub для ЛГБТ, то тут чільне місце займає гей-порно.

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Якщо говорити про країни, то список очолюють користувачі США. Далі – Велика Британія, Японія та Франція. Україна піднялася на 2 рядки та здобула 14 місце.

Найпопулярніший день відвідування – неділя. А ось найменше користуються послугами сайту у п'ятницю. Топовий час – від 22 вечора до 1 години ночі.

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За 2021 рік відсоток жінок на сайті збільшився на 35%, а чоловіків – лише на 5%. Кількість українок зросла на 10% і дорівнює 42% проти 58% чоловіків. Цікаво, що у списку з 20 країн Україна посіла 5 місце серед жіночої аудиторії Pornhub.

Ще сервіс порівняв інтереси за віком. Покоління Z (від 18 до 24 років) шукає відео категорій лесбіянки, хентай, косплей та трансгендерів. Покоління Y (від 25 до 34 років) звикли до азіатського порно і POV. Головне місце займає покоління X (від 35 до 54 років) – їх цікавить мультяшне та міжрасове порно, бумери шукають мастурбацію та зрілість.

У топі персонажів – Гарлі Квін, Чудо Жінка, Гаррі Поттер, Чорна Вдова і Людина павук. Найпопулярніші серіали: "Сімпсони", "Юні Титани", "Скубі Ду", "Губка Боб", "Гра в кальмара" та "Гра престолів".

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