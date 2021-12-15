Підсумки 2021 року: що шукають модники у Google

Найпопулярніші запити 2021 року про моду за версією Google / Фото: Колаж: Сьогодні

Google поділився звітом про пошукові дані в 2021 році. У рейтингу достовірно розказано про ключові запити у сфері моди. Раніше Instagram назвав головні тренди.

У ТОП-10 найпопулярніших запитів Google по одягу виявилися: "рейв-наряди", "елегантні вбрання", "котеджкор наряди", "наряди 90-х" і "фестивальне вбрання" та інші. Популярність цих запитів пов'язують із TikTok і Instagram. Трендові відеоролики в TikTok та пости fashion-блогерів у Instagram використовуються для демонстрації образів, несення освітньої інформації про смаки покоління Z.

Реклама

Дані Google про тенденції у сфері моди у 2021 році

Рейв-вбрання.

Вбрання у стилі преппі.

Одяг у тислі котеджкор.

Вбрання у стилі 1970-х.

Вбрання у стилі 1990-х.

Одяг для шкільних вечірок.

Урожай вбрання.

Фестивальне вбрання.

Вбрання у стилі 1950-х.

Чи модно носити...?

... чубчик;

...вузькі джинси;

...шорти карго;

...комбінезон;

...високі чоботи;

...джинсові куртки;

...кльошні штани;

...топи з відкритими плечима;

...шкіряну куртку;

...жилети.

Що вдягнути…

Що вдягнути на концерт.

Що вдягнути на шкільний бал.

Що вдягнути під випускну мантію.

Що одягнути на весільну вечірку.

Що вдягнути на випускний.

Що вдягнути на суд присяжних.

Що вдягнути на бейсбольний матч.

Що вдягнути для катання на сноуборді.

Що вдягнути на інтерв'ю.

Що вдягнути на поминки.

Одяг у стилі персонажів із кіно та серіалів

Сара Кемерон;

Белла Свон;

Ханна Монтана;

Лав Куїнн;

Круелла;

Рейчел Грін;

Кілі Джонс;

Олена Гілберт;

Джекі Буркхарт;

Френ Файн.

Читайте також: