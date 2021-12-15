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Підсумки 2021 року: що шукають модники у Google

Олена Мело Тсіна
15 грудня, 14:43
Зростання їх популярності безпосередньо пов'язують із платформами TikTok та Instagram

Найпопулярніші запити 2021 року про моду за версією Google / Фото: Колаж: Сьогодні

Google поділився звітом про пошукові дані в 2021 році. У рейтингу достовірно розказано про ключові запити у сфері моди. Раніше Instagram назвав головні тренди.

У ТОП-10 найпопулярніших запитів Google по одягу виявилися: "рейв-наряди", "елегантні вбрання", "котеджкор наряди", "наряди 90-х" і "фестивальне вбрання" та інші. Популярність цих запитів пов'язують із TikTok і Instagram. Трендові відеоролики в TikTok та пости fashion-блогерів у Instagram використовуються для демонстрації образів, несення освітньої інформації про смаки покоління Z.

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Дані Google про тенденції у сфері моди у 2021 році

  • Рейв-вбрання.
  • Вбрання у стилі преппі.
  • Одяг у тислі котеджкор.
  • Вбрання у стилі 1970-х.
  • Вбрання у стилі 1990-х.
  • Одяг для шкільних вечірок.
  • Урожай вбрання.
  • Фестивальне вбрання.
  • Вбрання у стилі 1950-х.

Чи модно носити...?

  • ... чубчик;
  • ...вузькі джинси;
  • ...шорти карго;
  • ...комбінезон;
  • ...високі чоботи;
  • ...джинсові куртки;
  • ...кльошні штани;
  • ...топи з відкритими плечима;
  • ...шкіряну куртку;
  • ...жилети.

Що вдягнути…

  • Що вдягнути на концерт.
  • Що вдягнути на шкільний бал.
  • Що вдягнути під випускну мантію.
  • Що одягнути на весільну вечірку.
  • Що вдягнути на випускний.
  • Що вдягнути на суд присяжних.
  • Що вдягнути на бейсбольний матч.
  • Що вдягнути для катання на сноуборді.
  • Що вдягнути на інтерв'ю.
  • Що вдягнути на поминки.

Одяг у стилі персонажів із кіно та серіалів

  • Сара Кемерон;
  • Белла Свон;
  • Ханна Монтана;
  • Лав Куїнн;
  • Круелла;
  • Рейчел Грін;
  • Кілі Джонс;
  • Олена Гілберт;
  • Джекі Буркхарт;
  • Френ Файн.

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