Підсумки 2021 року: що шукають модники у Google

Найпопулярніші запити 2021 року про моду за версією Google / Фото: Колаж: Сьогодні
Google поділився звітом про пошукові дані в 2021 році. У рейтингу достовірно розказано про ключові запити у сфері моди. Раніше Instagram назвав головні тренди.
У ТОП-10 найпопулярніших запитів Google по одягу виявилися: "рейв-наряди", "елегантні вбрання", "котеджкор наряди", "наряди 90-х" і "фестивальне вбрання" та інші. Популярність цих запитів пов'язують із TikTok і Instagram. Трендові відеоролики в TikTok та пости fashion-блогерів у Instagram використовуються для демонстрації образів, несення освітньої інформації про смаки покоління Z.
Дані Google про тенденції у сфері моди у 2021 році
- Рейв-вбрання.
- Вбрання у стилі преппі.
- Одяг у тислі котеджкор.
- Вбрання у стилі 1970-х.
- Вбрання у стилі 1990-х.
- Одяг для шкільних вечірок.
- Урожай вбрання.
- Фестивальне вбрання.
- Вбрання у стилі 1950-х.
Чи модно носити...?
- ... чубчик;
- ...вузькі джинси;
- ...шорти карго;
- ...комбінезон;
- ...високі чоботи;
- ...джинсові куртки;
- ...кльошні штани;
- ...топи з відкритими плечима;
- ...шкіряну куртку;
- ...жилети.
Що вдягнути…
- Що вдягнути на концерт.
- Що вдягнути на шкільний бал.
- Що вдягнути під випускну мантію.
- Що одягнути на весільну вечірку.
- Що вдягнути на випускний.
- Що вдягнути на суд присяжних.
- Що вдягнути на бейсбольний матч.
- Що вдягнути для катання на сноуборді.
- Що вдягнути на інтерв'ю.
- Що вдягнути на поминки.
Одяг у стилі персонажів із кіно та серіалів
- Сара Кемерон;
- Белла Свон;
- Ханна Монтана;
- Лав Куїнн;
- Круелла;
- Рейчел Грін;
- Кілі Джонс;
- Олена Гілберт;
- Джекі Буркхарт;
- Френ Файн.
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