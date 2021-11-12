Дослідження: після пандемії жінки не миритимуться з поганими умовами праці

Права жінок за часів пандемії значно погіршилися / Фото: unsplash.com

Американська соціологічна компанія The Harris Poll опублікувала результати дослідження про пріоритети жінок після закінчення пандемії. Про це повідомляє видання WWD.

Загалом соціологи опитали понад 800 жінок із дітьми та без, віком від 30 до 50 років. В результаті з'ясувалося, що 92% серйозно замислюються про цінність часу. Жінки вважають, що не варто працювати у компанії, де немає гідних умов праці. Ще 80% відзначили, що після пандемії вони хочуть проводити більше часу із сім'єю.

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Цікаво, 25% жінок сказали, що звільняться після пандемії через низьку зарплату та нерівні права з колегами-чоловіками. Опитані вказали, що в компаніях, як і раніше, спостерігається перевага чоловіків щодо просування в кар'єрних сходах.

Ще 37% розповіли, що у найближчі кілька місяців займуться пошуками нової роботи. Варто зазначити, що така ж кількість опитаних заявила про любов до своїх посад та небажання змінювати роботу.

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