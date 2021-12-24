Їх емоції варті тисячі лайків: ще троє українців виграли телевізор від OLL.TV за одну підписку (реакції)

Стримінговий сервіс OLL.TV продовжує дарувати телевізори українцям, хоч День святого Миколая минув, а до Нового року тиждень. Бо платформа оголосила новорічний конкурс, де 30 щасливців мають змогу виграти плазму Smart ТВ LG 4K 55". Достатньо бути підписником сервісу.

Ви теж можете взяти участь та перевірити свою фартовість в конкурсі. І стати трішки щасливішим, як попередні дев’ять переможців.Про трьох нових власників плазми за підписку повідомили у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

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Десятою переможницею стала Ольга Кристюк з Києва, яка зраділа сюрпризу. Запевнила, що її батьки також будуть задоволені, бо вони разом люблять дивитися фільми.

Ууу, клас! Я щаслива людина, бо мені часто фартить, але телевізор я поки не вигравала. Спершу мені здалося, що це розіграш, – сказала Ольга Кристюк.

Десятою переможницею стала Ольга Кристюк / Фото: скріншот

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Одинадцятою власницею новітнього Smart ТВ LG 4K 55" стала Галина Ткачук з Черкасів. Про перемогу вона дізналася разом з онуком Олександром. Зраділа корисному подарунку, бо члени її родини мріяли про новий телевізор. І під Новий рік сталося диво від OLL.TV.

Сашо! Ми виграли телевізор. Ти радий? Бабуся дуже рада, а дідусь як здивується. Він давно хоче новий телевізор. Перемога – це чудо, бо наш телевізор останні декілька місяців був несправний, – сказала Галина Ткачук.

Одинадцятою власницею новітнього Smart ТВ LG 4K 55" стала Галина Ткачук / Фото: скріншот

Дванадцятою переможницею стала Олена Ніколаєнко з Київщини, яка теж неочікувано отримала телевізор під ялинку від OLL.TV.

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Дванадцятою переможницею стала Олена Ніколаєнко / Фото: скріншот

Хочете стати трішки щасливішими, як троє переможців? Беріть участь у новорічному конкурсі від стримінгового сервіс​​​​​у ​​OLL.TV.

Учасником може стати кожен. Єдина умова – бути підписником будь-якого пакету сервісу. Навіть якщо це пробний період за 1 гривню. За оголошенням результатів конкурсу стежте на сторінках OLL.TV у Facebook та Instagram.

Дізнайтеся також, як відреагували інші переможці на телевізор у новорічному конкурсі від OLL.TV.