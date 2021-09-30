Гороскоп на сьогодні 30 вересня для всіх знаків зодіаку: Тельці, ризик буде виправданий

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 30 вересня 2021 року. Незважаючи на те, що це день розуму і сили, багатьом людям буде потрібна підтримка ззовні.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2021 року, для Овна

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Сьогодні у вас є два кардинально різних варіанти: або розкрити свої почуття, або тихенько сидіти і мовчати. Подумайте, чого вам більше хочеться. Період довгого затишшя бажано використовувати собі на благо.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2021 року, для Тельця

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Емоції – ваш головний ворог. Не дозволяйте негативним почуттям заволодіти собою, контролюйте їх, інакше вам не минути лиха. Зате цей день сприятливий для ризику та афер. Тільки не захоплюйтеся, щоб не прогоріти.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2021 року, для Близнят

Ваш звичний ритм життя сьогодні хтось вирішить потривожити. На перший погляд, нічого істотного, але настрій буде зіпсовано. Краще займіться складанням планів і пошуком рішень робочих питань.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2021 року, для Рака

Поменше довіряйте оточуючим сьогодні, особливо малознайомим. А всю отриману інформацію ретельно перевіряйте. Комусь із близьких друзів знадобиться ваша допомога – не відмовляйте, це вам до снаги.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2021 року, для Лева

Якщо опоненти не поділяють вашу точку зору, це не привід засмучуватися або впадати в паніку. Поясніть спокійно або промовчіть. А краще заручіться підтримкою однодумців. Тільки тримайте себе в руках.

Діва (22 серпня – 30 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2021 року, для Діви

Наслідки сьогоднішніх спонтанних дій можуть не найкращим чином позначитися на вашій репутації. Якщо вам буде потрібна підтримка і розуміння, зверніться по допомогу до друзів. Але стежте за своїми словами.

Терези (30 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2021 року, для Терезів

На вас чекають зміни на краще, навіть якщо відразу ви цього й не помітите. Довіртеся своїй інтуїції – вона вбереже від якихось дрібних неприємностей і великих дурниць, які ви через незнання готові зробити.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні велика ймовірність зустріти в несподіваному місці не дуже приємних знайомих. Але у вас не вийде проігнорувати цю ситуацію. Не варто надто серйозно ставитися до всього, що з вами відбувається.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2021 року, для Стрільця

Не показуйте справжні причини ваших сьогоднішніх дій. Вони можуть не сподобатися вашому оточенню, тож краще не ускладнювати ситуацію. Зате ваш гарний настрій нікому не вдасться зіпсувати.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2021 року, для Козорога

Краще заздалегідь складіть графік важливих справ і чітко його дотримуйтеся, бо ризикуєте нічого не встигнути. Частина часу може піти на незаплановані питання і проблеми оточуючих. Доведеться допомогти.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2021 року, для Водолія

Зранку може здатися, що ви вступили у смугу невдач. Але якщо докласти зусиль, то вже до вечора ви все виправите. Ви залишитеся задоволені собою, проте відпочинок вам точно не завадить. Постарайтеся знайти кілька годин для релаксу.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня 2021 року, для Риб

Зірки сьогодні на вашому боці. Тож подумайте, як оптимально використати цей день. Заодно вирішіть, яким чином варто презентувати свої найкращі якості. Вас обов'язково помітять і гідно оцінять.

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