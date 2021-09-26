Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня: всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні
Кілька перших днів тижня багато знаки зодіаку відчуватимуть себе занадто вразливими і вразливими. З'явиться відчуття незахищеності і захочеться сховатися від зовнішнього світу під капюшон.
Але незабаром настрій помітно поліпшиться, страхи пройдуть і з'явиться бажання діяти і надолужувати згаяне.
Місячний календар на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 року
Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Овна
Для Овнів починається тиждень наповниться позитивними емоціями і зустрічами на роботі, а також цікавим спілкуванням і знайомствами в особистому житті. До вас потягнуться старі друзі, з якими з якихось причин був перерваний зв'язок. У понеділок не варто відвідувати людні заходи, перейти в режим онлайн.
Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Тельця
Тельці наступногї семиденки отримають відчутну допомогу в своїх справах від родичів і близьких людей, причому за першим натяком. Не відмовляйтеся від простягнутої руки – це від чистого серця. Четвер – день для вирішення складних питань, а ще вам може поталанити в лотереї або азартній грі.
Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Близнюків
Більшу частину тижня, що насувається, Близнюки проведуть в пошуках любові і щастя . А комусь доведеться налагоджувати нинішні відносини, які дали тріщину. Не варто розбиратися, хто винен – це тупиковий шлях. У вівторок стежте за своїми словами і поведінкою, щоб не викликати здивування в оточуючих.
Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Рака
Наступного тижня близькі і знайомі здатні дати цінні поради Ракам – і до них варто прислухатися. У середу нічого не вирішуйте самі, довіртеся обставинам, які складаються навколо вас, – так всім буде простіше. Не варто відповідати агресією на негатив. Вихідні будуть напруженими – тримайте себе в руках.
Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Лева
Леви, постарайтеся уважно і об'єктивно аналізувати події, що відбуваються. У понеділок в питаннях бізнесу від вас буде потрібно прояв стриманості і дипломатії. На особистому фронті згущуються хмари, але цього можна уникнути спільними зусиллями. Присвятіть вихідні коханій людині.
Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Діви
Наступного тижня Діви під впливом зовнішніх факторів можуть впасти в стан нерозсудливості і наробити дурниць. Доведеться контролювати почуття , щоб вони не здобули перемогу над розумом. Уважно переглядайте пропозиції, що надходять, – так ви не пропустите свою вигоду.
Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Терезів
Представників знаку Терези чекає насичений подіями тиждень. У вівторок можливе корисне знайомство . Ви легко можете керувати людьми. Ваша активність і цілеспрямованість заводить оточуючих і спонукає до дії. Вихідні також пройдуть активно і бурхливо, але відпочити ви не встигнете.
Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Скорпіона
У Скорпіонів намічається досить напружений і сумбурний тиждень. Але не хапайтесь за все відразу , розв'язуйте проблеми в міру їхньої появи на горизонті, а не фантазуйте те, чого немає. Середа – сприятливий день для професійного зростання. У п'ятницю напередодні вихідних зверніть увагу на проблеми в сім'ї.
Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Стрільця
Стрільцям на майбутній семиденці зірки радять бути замкнутішими і тримати свої плани при собі – конкуренти не лояльничатимуть. У понеділок не приймайте серйозних рішень, корисно кілька разів все зважити. А ось вихідні будуть активними у всіх сферах – не пропустіть свій вдалий шанс.
Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Козорога
У Козорогів вже на початку наступного тижня можутьвиникнути непорозуміння і сварки з близькими людьми або родичами. Це відволікатиме від роботи. Постарайтеся не проявляти упертість , а спільно розібратися в питанні. У четвер вас не підведе внутрішній голос, хоча деякі рішення і здадуться дивними.
Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Водолія
У Водоліїв намічаються нові корисні зустрічі та яскраві враження – вам ніколи буде нудьгувати протягом усіх семи днів. Під час спілкування з партнерами проявляйте більше уваги і поступливості до інших людей. У п'ятницю можливий приємний романтичний вечір. Ви самі здатні керувати своїм настроєм.
Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Риб
У Риб намічається неоднозначний тиждень. З одного боку, ви відчуваєте невпевненість у власних силах, з іншого ж – здатні перевернути гори і переробити всю роботу на голому ентузіазмі. У вівторок корисно побути в самотності. А ось у вихідні відірвіться по повній – ви цього заслужили.
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